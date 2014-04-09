احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با وجود اینکه هیئت کشتی استان قم در سال 1392 توانست 36 مدال رنگارنگ از مسابقات داخلی و برون مرزی کسب کند اما با اعلام فدراسیون و در ارزیابی سال 92، کشتی قم در مکان سیزدهم کشور قرار گرفت.

وی افزود: با اینکه بر اساس اعلام فدراسیون کشتی کشورمان و در ارزیابی هیئت های کشتی سراسر کشور در سال 92 هیئت کشتی قم در میان 31 استان کشور در مکان سیزدهم قرار گرفت اما تمام تلاش خود را به کار می گیریم که این رتبه در ارزیابی هیئت ها در پایان سال 93 تک رقمی شود.

دبیر هیئت کشتی استان قم در ادامه با اشاره به هیئت های برتر کشتی کشور، اضافه کرد: بر اساس ارزیابی عملکرد هیئت ها در سالی که به تازگی به پایان رسیده است، در این رده بندی هیئت های مازندران، تهران و خوزستان در جایگاه اول تا سوم جای گرفته اند.

وی با بیان اینکه کشتی قم در سال 1392 موفق به کسب پنج مدال از مسابقات بین المللی، آسیایی و جام جهانی کشتی فرنگی شده است، افزود: با این وجود هیئت کشتی قم بعد از هیئت های کرمانشاه، خراسان رضوی، لرستان، البرز، فارس، اردبیل، گیلان، آذربایجان شرقی و همدان در مکان های سیزدهم ایستاده است.

رضایی در ادامه با بیان اینکه چندین شاخص برای کسب بهترین رتبه در ارزیابی فدراسیون کشتی از عملکرد یک ساله هیئت ها مد نظر است، یادآور شد: حضور در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور و شرکت در مسابقات لیگ هر دو رشته از جمله این شاخص ها به شمار می رود.

وی یاد آور شد: همچنین تلاش برای کسب میزبانی مسابقات داخلی و بین المللی کشتی آزاد و فرنگی، برگزاری دوره های آموزش و ارتقاء داوری و مربیگری، اعزام تیم به مسابقات برون مرزی، مقام های کسب شده در رقابت های مختلف نیز دیگر ملاک های این ارزیابی محسوب می شوند.

دبیر هیئت کشتی استان قم با بیان اینکه قطعا در سال جدید سعی در تحقق این شاخص ها خواهیم داشت، ابراز کرد: معرفی ورزشکار به تیم های ملی رده های سنی مختلف و کسب مدال های کشوری، بین المللی و جهانی و ... از شاخص های امتیاز دهی فدراسیون کشتی بوده است که خوشبختانه ما از این نظر یکی از هیئت های موفق کشور به شمار می رویم اما باید در سایر شاخص ها بیشتر تلاش کنیم در حالی که هیئت کشتی استان قم در سال 91 عنوان دهم کشور را کسب کرده بود.