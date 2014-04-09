مجوز پرداخت تسهیلات درشعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله جدیدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل بانک مهر اقتصاد استان سمنان ضمن بیان اینکه در اواخر سال گذشته با اعلام برنامه بودجه هرشعبه و ابلاغ سیاست های اعتباری به تمامی شعب از اولین روز رسمی کاری پنجم فروردین ماه مجوز پرداخت تسهیلات داده شد اظهار داشت: شعب تابعه مکلفند تا پایان فروردین ماه 93 حداقل هشت میلیارد تومان وام و تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند.

وی با اشاره به سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" از هدفگذاری بانک مهر اقتصاد برای پرداخت دو هزار و 700 میلیارد ریال تسهیلات در سال 93 خبر داد و عنوان کرد: بانک مهر اقتصاد استان سمنان همیشه در راستای اجرای منویات مقام عظمای ولایت گام برداشته و در سال جدید نیز تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا به تحقق شعار امسال نیز، جامه عمل بپوشاند.

مدیرکل امور شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان تصریح کرد: این بانک طی سال گذشته مبلغ 200 میلیارد تومان تسهیلات و وام به 12 هزار و 12 نفر پرداخت کرد.

جدیدی افزود: از این مبلغ 184 میلیارد تومان تسهیلات در قالب انواع عقود اسلامی به تعداد هشت هزار و 444 نفر و 16 میلیارد تومان وام در قالب قرض الحسنه به تعداد سه هزار و 568 نفر پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه 30 درصد این تسهیلات، رقمی یعنی معادل 55 میلیارد تومان به فعالان بخش تولید و صنعت و معدن اعطا شد، گفت: همچنین در بخش ساختمان (ساخت و ساز) 26 درصد معادل 48 میلیارد تومان، در بخش خدمات 34 درصد معادل 62 میلیارد تومان، در بخش تجارت و بازرگانی 5.5 درصد معادل 10 میلیارد تومان و در بخش کشاورزی و دام و طیور 4.5 درصد معادل 9 میلیارد تومان به متقاضیان وام و تسهیلات اعطا شد.

مدیر کل امور شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان یادآور شد: در مجموع طی سال گذشته 96 درصد بودجه مصرف استان محقق و زمینه رونق اقتصادی فراهم شد.

جدیدی افزود: در سال92 در قالب انعقاد تفاهم نامه باسازمان بسیج مهندسین و شرکت شهرکها با هدف حمایت از تولید و شناسائی واحدهای تولیدی نیازمند استان، مبالغ کلانی بابت نوسازی خطوط تولید، توسعه و تجهیز خرید مواد اولیه و سرمایه درگردش به واحدهای تولیدی پرداخت شد.

وی تصریح کرد: درسطح استان سمنان با انعقاد تفاهم نامه با ادارات و سازمان های دولتی، بیمارستانها و دانشگاه ها توانستیم مبلغ 40میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان دولت بابت خرید مسکن، خودرو، کالای اساسی منزل، تعمیرات منزل و خرید جهیزیه پرداخت کنیم.

مدیر کل امور شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان از حمایت ویژه بانک مهراقتصاد از اعضای هیئت علمی و پزشکان استان خبر داد و عنوان کرد: در همین راستا این بانک درطول چهار سال گذشته مبلغ 143 میلیارد تومان تسهیلات به اقشار مذکور جهت خرید دفترکار ، مطب ،توسعه و تجهیزمطب ، خرید مسکن ، خرید خودرو و کالای اساسی تسهیلات پرداخت کرد.

جدیدی گفت: در سال گذشته در همین راستا بودجه ای تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در سطح استان پیش بینی شد که مبلغ چهار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات عقود مبادله ای به 155نفر و مبلغ 1.5میلیارد تومان آن بصورت وام قرض الحسنه به 363 نفر پرداخت شد.

وی، تصریح کرد: این وام و تسهیلات با نظارت کامل و پس از بررسی مستندات و بازدید از محل اجرای طرح یا پروژه پس از طی فرآیند اعتبارسنجی پرداخت شده است که به حمدالله آثار و برکات خوبی را به همراه داشت.

مدیر کل امور شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان افزود: در مجموع این بانک با پرداخت وام و تسهیلات در قالب های مختلف، نزدیک به هشت درصد از کل تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی استان را به خود اختصاص داده است.

جدیدی از رشد 25 درصدی تسهیلات پرداختی این بانک خبر داد و افزود: طی سال92، دویست میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان در استان پرداخت شد و این درحالی است که در سال 91، یکصد و شصت میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود.

وی پیش بینی کرد: در سالجاری حدود 270میلیارد تومان وام و تسهیلات در بخش های مهم اقتصادی نظیر تولید، صنعت، کشاورزی، دامپروری، بازرگانی، مسکن، خدمات و فعال تر شدن صنایع کوچک به فعالان اقتصادی و عامه مردم استان در قالب تامین سرمایه ثابت، سرمایه در گردش بخش های تولیدی و صنعتی، خرید مواد اولیه، ماشین آلات، انواع خودروهای سبک و سنگین، خرید مطب، دفترکار، ازدواج ، اشتغال، تامین مسکن جوانان در راستای سیاست های دولت محترم و مجموعه بانک مرکزی پرداخت شود.

مدیر کل امور شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان در خاتمه با اشاره به مزیت های رقابتی بانک مهر اقتصاد خاطرنشان کرد: مزیت رقابتی بانک مهر اقتصاد، انعطاف پذیری و سرعت در طراحی، توزیع و تحویل محصولات و خدمات است که متناسب با نیازها و علائق و سلائق مشتریان بوده و این ویژگی ها خوشبختانه همواره در حال تکوین و بازنگری بوده است.