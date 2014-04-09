انتخاب مجدد "کیم جونگ اون" به رهبری کره شمالی/ سفر رئیس ائتلاف مخالفان سوریه به چین

شبه جزیره کره



خبرگزاری فرانسه با اشاره به انتخاب کیم جونگ اون به عنوان رهبر مجدد کره شمالی و رئیس کمسیون دفاع ملی این کشور از سوی پارلمان جدید این کشور چنین انتخابی را به منزله حمایت کارکنان و مردم به وی معرفی کرد.



اندونزی



خبرگزاری اندونزی از تعویق در برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در بیش از 35 حوزه انتخابی در استان پاپوا به دلیل شرایط بد آب و هوایی و نرسیدن تعرفه اخذ رای تا سه روز دیگر خبر داد.



این رسانه در ادامه با اشاره به اهمیت این انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری آتی شمار واجدین شرایط را برای رای دادن به نامزدها که برای کسب کرسی پارلمان این کشور با یکدیگر رقابت می کنند، 186 میلیون اندونزیایی اعلام کرد.



خبر دیگر اینکه امروز چهارشنبه در پی سقوط یک فروند هواپیمای کوچک در اندونزی که متعلق به یکی از گروه های مسیحی اندونزی است، پس از برخاستن از باند فرودگاه و از ارتفاع 10 متری دو نفر کشته و پنج فرد دیگر زخمی شدند.



چین



رسانه های چینی از سفر احمد عاصی الجربا رئیس ائتلاف مخالفان سوریه به چین در روز 14 آوریل با هدف گفتگو درباره تحولات سوریه خبر دادند.



پاکستان



منابع پاکستانی امروز چهارشنبه از افزایش تلفات انفجار تروریستی در یک مرکز صیفی جات شهر راولپندی در نزدیکی اسلام آباد به 23 کشته و بیش از 30 زخمی خبر دادند که برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند.



بر این اساس مهاجمان بیش از شش کیلوگرم بمب را میان بسته های میوه جات جاسازی کرده بودند و با دستگاه کنترل از راه دور این بمب را منفجر کردند.



تحقیقات در زمینه این حمله آغاز شده و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.



افغانستان



دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از افزایش 13 درصدی بمب گذاری کنار جاده ای در این کشور در سه ماه نخست سال جاری خبر داد.



خبر دیگر اینکه یان کوبیش نماینده سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که نامزدهای انتخابات افغانستان از پیش داوری در نتایج خودداری کنند.