تعاونیهای بالای 100نفر عضو در هرمزگان تعیین تکلیف مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، موسي نجفي ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت تعاونی های راکد در استان هرمزگان بیان داشت: بنا به دستورالعمل وزير كه به تمام استانها ابلاغ شده، تعاوني هاي غيرفعال و راكد تعيين تكليف مي شوند و با شناسايي و حمايت تعاوني هايي كه قابليت برگشت به چرخه اقتصاد را دارند، تعاوني هايي كه توجيه ندارند نيز منحل مي شوند.

وي با اشاره به برنامه شناسایی تعاونی های غیرفعال استان بيان داشت: 367 تعاونی بالای 100 نفر عضو در هرمزگان شناسایی شده اند كه از این تعداد، 105 تعاونی غیرفعال و 262 تعاونی فعال است که تا پایان اردیبهشت 93 اين تعداد تعاوني تعیین تکلیف می شوند.

نجفي با بيان اينكه نيمي از تعاوني هاي استان قابليت احيا دارند، اظهارداشت: بر اساس دستورالعمل نحوه تعيين وضعيت و بازسازي تعاوني هاي غيرفعال، آن گروه از تعاونی های غیرفعال که از قابلیت های مدیریتی و مالی لازم برای ورود به چرخه فعالیت اقتصادی برخوردار هستند شناسایی و خدمات مختلف شامل تسهیلات، سرمایه در گردش ، آموزش و توانمند سازی دریافت می کنند و آن دسته از تعاونی هایی که توجیه اقتصادی و فنی خود را از دست داده و یا دوره زمانی فعالیت آن ها به پایان رسیده است در فرایند انحلال قرار می گیرند.

وي گفت: تعاوني هاي غيرفعال، شركتها و اتحاديه ها تعاوني هستند كه بيش از يك سال متوالي هيچ گونه فعاليت اقتصادي و عملكرد مالي در زمينه موضوع فعاليت تعاوني نداشته باشند. از مجموع پنج هزار تعاوني ثبت شده در استان هرمزگان، بيش از هزار و 900تعاوني غيرفعال است.

تعاوني هاي توسعه و عمران به اشتغالزايي پايدار كمك مي كند

معاون تعاون اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان با بيان اينكه ایجاد تعاونی های توسعه و عمران در شهرها و روستاها سبب ايجاد اشتغال پايدار مي شود، گفت: براي ايجاد و تشكيل اين تعاونيها در استان بسترسازي شده است.

نجفي با اشاره به تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی در سالجاری گفت: دولت در تلاش است با تشکیل این تعاونیها و استفاده از تجمیع سرمایه های کوچک در کارهای اقتصادی کلان در رونق اقتصادی هر شهرستان نقش آفرینی کند.

وي اظهارداشت: بنا بر مصوبه دولت، حداقل نیم درصد جمعیت هر شهرستان و شهرها و روستاهای تابعه که متولد و یا ساکن و یا شاغل در شهرستان هستند باید عضو شرکت تعاونی توسعه و عمران آن شهرستان باشند و بر اساس اساسنامه، سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی تولیدی صنعتی، کشاورزی، دامی، پرورش طیور، بازرگانی وخدماتی، مشارکت وهمکاری در اجرای پروژه های بهداشتی، عمرانی، آموزشی، راهسازی، ساختمان سازی و پروژه های مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست، احداث مجتمع ورزشی، تفریحی، رفاهی، اداری و نیز همکاری با سازمان هاو نهادها در انجام طرحها و پروژه های محلی از جمله فعالیتهای شرکت توسعه و عمران شهرستانها است.

نجفی خاطرنشان کرد: توسعه اشتغال وکاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه و درآمد مردم، تسریع در رشد و توسعه تمامی شهرها و روستاها، هدایت منابع مردمی به طرحهای اشتغالزايي، بسترسازی برای ورود کلیه افرادی که به نوعی با مجموعه شهرستان وابستگی دارند به فعالیت های اقتصادی وکمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی شهرها و روستاها و توانمند سازی اقشار مختلف جامعه از جمله اهداف تاسیس شرکتهای توسعه و عمران شهرستان است.