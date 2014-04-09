دعوت معاون رئیس جمهور از زنان برای انصراف از دریافت یارانه 

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به همراه معاونان و مدیران این معاونت از دریافت یارانه انصراف دادند.

همچنین این معاونت با انتشار بیانیه ای از تمامی زنان فهیم و غیرنیازمند و نیز فعالان نهادهای مدنی در حوزه زنان و خانواده دعوت کرد تا با انصراف داوطلبانه و نقش آفرینی و تصمیم سازی در عدم ثبت نام اعضای خانوار خود و دیگران ، با اهداف دولت تدبیر و امید در تامین منابع لازم و حیاتی برای ارتقای بخش سلامت، کاهش هزینه های پرداختی بیماران، بهبود بخش تولید و حمل و نقل عمومی، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، حل معضلات و بحرانهای زیست محیطی جامعه، امنیت غذایی ، ایجاد اشتغال و رونق بخش کشاورزی و... همراهی نموده و همانگونه که بارها و در بزنگاه های تاریخی و حرکت های ملی نقش تأثیرگذار و غیر قابل انکار خود را ایفا کرده اند، این بار نیز با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه در فراهم سازی زیر ساختهای لازم برای توسعه همه جانبه، درون زا و پایدار کشور مشارکت فعال داشته باشند.