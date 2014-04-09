موقوفات مازندران مستندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان اوقاف استان مازندران با بیان اینکه مستند سازی موقوفات از راههای ترویج سنت حسنه وقف است، اظهار داشت: مردم با باید رد ترویج سنت وقف ترغیب کنیم.

وی با اظهار اینکه وقف در ذات انسانهاست، اظهار داشت: اموال موقوفات جزو حق الناس است که مستندسازی شود زیرا ما مسلمانان در تمام ابعاد زندگی الگو داریم.

امام جمعه ساری، با تاکید براینکه نرخ موقوفات باید واقعی شود، گفت: اجاره گذاری پایین موقوفات خیانت به نیت واقف خیراندیش است.

آیت الله طبرسی بر توسعه گردشگری مذهبی تاکید کرد و گفت: امامزادگان استان درحال تبدیل به گردشگری مذهبی هستند.