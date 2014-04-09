به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه با بیان اینکه دولت هنوز برای میزان افزایش قیمت بنزین به تصمیم نهایی نرسیده است، گفت: همچنین درباره افزایش بیشتر قیمت گازوئیل نسبت به قیمت بنزین هنوز در دولت تصمیمی گرفته نشده است.



وزیر نفت، با اعلام اینکه احتمالا بنزین بعد از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت دو نرخی به مردم ارائه می‌‌شود، افزود‌: در صورت تصویب قیمت جدید بنزین، افزایش قیمت بعد از اقدامات کارشناسی اعمال می‌شود.



وی در پاسخ به سؤالی مبنی ‌بر اظهارات کارشناسان درباره مغایر بودن تعیین قیمت معادل 10 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها با قانون برنامه بودجه از سوی دولت، تصریح کرد: این موضوع خلاف قانون نیست، زیرا کارشناسان دقت حقوقی ندارند.



این مقام مسئول یادآور شد: از این‌رو قانون بودجه سال 93 در این رابطه قیمت گاز خوارک پتروشیمی‌ها را معادل 13 سنت تعیین کرده است، اما دولت تنها قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها را معادل 10 سنت تعیین کرده بنابراین این دو موضوع با هم متفاوت هستند.



وزیر نفت خاطرنشان کرد: وقتی قیمت خوراک و سوخت را برای انجام امور محاسباتی و عملیاتی تلفیق کنیم، قیمت همان 265 تومان یا 10 سنت تعیین می‌شود.