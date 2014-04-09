توضیحات مدیر کل سابق محیط زیست گیلان در مورد فروش یک قلاده خرس

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحات امیر عبدوس مديركل سابق محيط زيست استان گيلان آمده است: تبادل آن دسته ازگونه های حیات وحش که به دلایل مختلف امکان رهاسازی در طبیعت ندارند، با کسب اجازه و هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و بر اساس بند ح ماده 6 قانون شکار و صید مجاز است و همانگونه كه از نامه مندرج در خبر آن خبرگزاري استنباط مي شود، هرگز فروش حيوان از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در زمان مدیریت اينجانب صورت نگرفته و مدیرکل تنها به عنوان واسطه کسب مجوز انتقال گونه با نظارت سازمان، براي انتقال خرس به باغ وحش بابلسر اقدام نموده است.

از سوي ديگر آنچه در خبر آمده است كه "در سال گذشته دو قلاده خرس نر و ماده تحویل باغ ماهرو گردیده است" نیز کذب است و این فقط یک قلاده توله خرس بوده که دو سال پیش تحویل این باغ شده و اين همان خرسی است که با هماهنگی سازمان به باغ وحش بابلسر منتقل شده است.

بابت اطلاع خبرنگار محترم آن خبرگزاري و مخاطبان ارجمند آن، همچنين تاكيد مي كنم هرکس کوچکترین اطلاعی پیرامون حیات وحش داشته باشد ، می داند خرس هایی که به هر دلیل نزد انسانها و در شرایط اسارت نگهداری می شوند، امکان بازگشت مجدد به محیط طبیعی را نخواهند داشت که علل رفتاری این پدیده کاملا واضح ولي در حوصله موضوع نیست.

در مورد خرس ماده موجود در باغ ماهان نیز این خرس پیش از مسئولیت بنده در گیلان تحویل این باغ شده بود که در بدو تحویل نیز دچار معلولیت از ناحیه دست بوده و چنین حیوانی نيز امکان بازگشت به محیط طبیعی را نداشته است."