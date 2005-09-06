طرح تثبيت قيمتها در نيمه دوم سال نيازمند اقدامات تكميلي است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: از نظر شخصي طرح تثبيت قيمتها كه براي 9 قلم كالاهاي اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود بايد در نيمه دوم امسال نيز استمرار يابد.

محمد خوش چهره با اشاره به اثرات اين طرح در جامعه افزود: طرح تثبيت قيمتها در كنترل تورم نقش زيادي داشته است و به همين علت بايد استمرار يابد.

به اعتقاد وي اجرايي شدن طرح تثبيت قيمتها در نيمه دوم امسال نيازمند اقدامات جانبي و تكميلي مي باشد.

وي تثبيت نرخ ارز، تسريع در گردش پول در جامعه، بكارگيري ابزارها و سيستهاي پولي ومالي مرتبط را ازجمله اقدامات جانبي براي تكميل طرح تثبيت قيمتها برشمرد.