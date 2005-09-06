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۱۵ شهریور ۱۳۸۴، ۱۴:۲۹

خوش چهره در گفت و گو با "مهر" تاكيد كرد:

طرح تثبيت قيمتها در نيمه دوم سال نيازمند اقدامات تكميلي است

طرح تثبيت قيمتها در نيمه دوم سال نيازمند اقدامات تكميلي است

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بر استمرار طرح تثبيت قيمتها در 6 ماه دوم سالجاري تاكيد كرد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: از نظر شخصي طرح تثبيت قيمتها كه براي 9 قلم كالاهاي اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود بايد در نيمه دوم امسال نيز استمرار يابد.

محمد خوش چهره با اشاره به اثرات اين طرح در جامعه افزود: طرح تثبيت قيمتها در كنترل تورم نقش زيادي داشته است و به همين علت بايد استمرار يابد.

به اعتقاد وي اجرايي شدن طرح تثبيت قيمتها در نيمه دوم امسال نيازمند اقدامات جانبي و تكميلي مي باشد.

وي تثبيت نرخ ارز، تسريع در گردش پول در جامعه، بكارگيري ابزارها و سيستهاي پولي ومالي مرتبط را ازجمله اقدامات جانبي براي تكميل طرح تثبيت قيمتها برشمرد.

 

کد مطلب 226762

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