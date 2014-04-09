کنفرانس مشترک اشتون و ظریف برگزار شد/ ظریف: هنوز کار جدی نیاز است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین؛ محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با کاترین اشتون در پایان سومین دور مذاکرات وین در گام نهایی گفت: نماینده عالی اتحادیه اروپا و من به همراه هیأت ها و مدیران سیاسی کشورهای چین فرانسه المان روسیه و ایالات متحده و بریتانیا هم اکنون سومین دور گفتگوها و تلاش های خود برای یافتن یک توافق جامع در مورد موضوع هسته ای ایران همانگونه که در برنامه اقدام مشترک ژنو پیش بینی شده بود را به پایان رساندیم.
وی افزود: مایلیم از وزیر خارجه اتریش و همکاران و دفتر ملل متحد در وین برای حمایت از این اجلاس قدردانی کنیم.
ظریف خاطر نشان کرد: به دنبال آخرین دور مذاکرات و جلسه بهمن ماه ما اکنون مذاکرات و بحث های ریزی را در مورد موضوعات مختلف یا تمام موضوعاتی که بنحوی در قالب توافق جامع خواهد گنجید انجام دادیم
هنوز کار جدی مفصل نیاز است تا اختلافاتی که در این زمینه به صورت طبیعی وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد
وی ادامه داد: ما در این مرحله وارد مرحله قطعی مذاکرات می شویم و تلاش می کنیم فاصله ها را درباره تمام موضوعات کم کنیم.
وزیر خارجه اظهار داشت: یک مجموعه ای از موضوعات اساسی را مورد تفاهم قرار دهیم.
ظریف گفت: ملاقات بعدی 23 اردیبهشت ماه در وین خواهد بود.
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