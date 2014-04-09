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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۸:۱۱

گزارش خبرنگار اعزامی مهر/

کنفرانس مشترک اشتون و ظریف برگزار شد/ ظریف: هنوز کار جدی نیاز است

کنفرانس مشترک اشتون و ظریف برگزار شد/ ظریف: هنوز کار جدی نیاز است

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان مذاکرات ایران و 1+5 در وین گفت: هنوز کار جدی مفصل نیاز است تا اختلافاتی که به صورت طبیعی وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین؛ محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با کاترین اشتون در پایان سومین دور مذاکرات وین در گام نهایی گفت: نماینده عالی اتحادیه اروپا و من به همراه هیأت ها و مدیران سیاسی کشورهای چین فرانسه المان روسیه و ایالات متحده و بریتانیا هم اکنون سومین دور گفتگوها و تلاش های خود برای یافتن یک توافق جامع در مورد موضوع هسته ای ایران همانگونه که در برنامه اقدام مشترک ژنو پیش بینی شده بود را به پایان رساندیم‬.

وی افزود: مایلیم از وزیر خارجه اتریش و همکاران و دفتر ملل متحد در وین برای حمایت از این اجلاس قدردانی کنیم.

ظریف خاطر نشان کرد: به دنبال آخرین دور مذاکرات و جلسه بهمن ماه ما اکنون مذاکرات و بحث های ریزی را در مورد موضوعات مختلف یا تمام موضوعاتی که بنحوی در قالب توافق جامع خواهد گنجید انجام دادیم‬
‫هنوز کار جدی مفصل نیاز است تا اختلافاتی که در این زمینه به صورت طبیعی وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد

وی ادامه داد: ما در این مرحله وارد مرحله قطعی مذاکرات می شویم و تلاش می کنیم فاصله ها را درباره تمام موضوعات کم کنیم‬.

‫وزیر خارجه اظهار داشت: یک مجموعه ای از موضوعات اساسی را مورد تفاهم قرار دهیم‬.

ظریف گفت: ‫ملاقات بعدی 23 اردیبهشت ماه در وین خواهد بود.

کد مطلب 2267620

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