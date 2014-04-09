انجام میلیون ها "سفر بدون سانحه" با همگرایی ارگان های دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوفرستی ظهر چهارشنبه در یک نشست خبری که با حضور تمامی مدیران کل دستگاه های اجرایی عضو شورای حمل و نقل استان هرمزگان برگزار شد، گزارشی مبسوط از عملکرد و دستاوردهای طرح نوروزی سال 93 ساماندهی سفرهای دریایی استان را به نمایندگان رسانه ها ارایه کرد.

وی ضمن یادآوری این مطلب که طرح مذکور در سه بخش ایمنی مسیرهای تردد، ایمنی بنادر و ایمنی شناورها از 25 اسفند گذشته کلید خورد و تا پایان روز 15فروردین ماه جاری ادامه داشت، افزود: در طرح نوروزی امسال، بالغ بر 180هزار نفر ساعت خدمات برای فراهم کردن سفرهای ایمن دریایی در آب های خلیج فارس ارایه شد.

جانشین رییس کمیته حمل ونقل دریایی هرمزگان در این نشست خبری که با حضور جمع کثیری از خبرنگاران خبرگزاری ها، مطبوعات سراسری و نشریات محلی استان برگزار شد، ادامه داد: در اجرای موفق این طرح، بیش از یک هزار و 157 نفر از کارکنان بخش های مختلف دریایی و بندری هرمزگان شامل فرمانده های شناورها، پرسنل برج های کنترل و VTS، MRCC، پرسنل ارگانهای دریایی و کارکنان و مسئولان بنادر مسافری حضور داشتند.

وی آمار نهایی سفرهای دریایی هرمزگان طی 20 روز اجرای این طرح را که پس از جمع بندی اطلاعات سازمان بنادر، گمرکات، تعاونی ها و مراجع دیگر تجزیه و تحلیل شده است، 4 میلیون و 874هزار و 997 نفر سفر اعلام کرد و گفت: مقایسه این رقم با مدت مشابه سال گذشته نشانگر رشد 8درصدی این بخش از سفرهاست.

جانشین رییس کمیته حمل ونقل دریایی هرمزگان اضافه کرد: طی این مدت، جابجایی بیش از 499هزار و 644 دستگاه خودرو در مسیرهای دریایی بین سرزمین اصلی و جزایر کیش و قشم به انجام رسیده است.

نوفرستی ضمن یادآوری این مطلب که در نوروز امسال حدود 90 شناور مسافری و لندینگ کرافت حمل و نقل مسافر و خودرو را به انجام رساندند، خاطرنشان کرد: طی20 روز تعطیلات نوروزی، افزون بر 27 هزار سفر دریایی (ورود و خروج شناور از بنادر) در آب های هرمزگان به ثبت رسید.

وی پایش مستمر مسیرهای دریایی، خلوت‌سازی لنگرگاه‌ها از شناورهای راکد، ارایه آموزش‌های لازم به فرماندهان و خدمه شناورها، برگزاری بزرگترین مانور جستجو و نجات دریایی برای نخستین بار در سطح منطقه خلیج فارس و بازرسی ایمنی و فنی شناورها در چندین مرحله نیز از دیگر تمهیدات اندیشیده شده برای پشتیبانی مناسب از مسافرت‌های دریایی عنوان کرد که توسط اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مسیرهای دریایی و بنادر مسافری در ایام عید و روزهای قبل آن با تمرکز و دقت بیشتری عملیاتی شد.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بحث پاسخگویی به شرایط اضطرار طی این ایام نیز گفت: 12 فروند شناور سازمان بنادر و دریانوردی در طرح نوروزی 93 حضور داشتند که در این طرح، 6 فروند شناور ناجی مجهز به تجهیزات ناوبری، پزشکی و تکنیسین فوریت های پزشکی فعال بودند.

وی اضافه کرد: همچنین یک فروند بالگرد، سه فروند یدک کش به عنوان آماده باش و چندین فروند شناور نظامی به عنوان همیار طرح نیز برای اجرای عملیات های احتمالی جستجو و نجات دریایی پیش بینی شده بود.

نوفرستی همگرایی و همکاری تمامی ارگان های دریایی در اجرای موفق و بدون حادثه هشتمین طرح نوروزی ساماندهی سفرهای دریایی را شایسته ستایش و تقدیر دانست.

جانشین رییس کمیته حمل ونقل دریایی هرمزگان انجام سفرهای دریایی ایمن و بدون سانحه و رضایت مردم از خدمات رسانی های صورت گرفته در این سفرها را به عنوان مهم ترین نتایج اجرای طرح نوروزی سال 93 عنوان کرد و از ثبت 21میلیون نفر سفر دریایی طی هشت سال طرح نوروزی در استان هرمزگان خبر داد.

وی در پایان از تدوین یک بسته پیشنهادی در قالب شناسایی نقاط قوت و ضعف سفرهای دریایی استان هرمزگان به عنوان چراغ راه خادمان حوزه دریایی و بندری برای بهره گیری در اجرای طرح های اینچنینی طی سال های آینده خبر داد.

لازم به ذکر است، استان هرمزگان هر ساله پذیرای میلیون ها میهمان نوروزی از اقصی نقاط سرزمین پهناور ایران است که در ایام بهاری چند صباحی را در دامن آب های فیروزه ای خلیج فارس سپری می کنند؛ به گونه ای که بنادر مسافری این استان بیش از 95 درصد از کل حمل و نقل مسافران دریایی کشور و 100 درصد حمل خودرو به مقصد جزایر خلیج فارس را پشتیبانی می کنند و حجم عمده این مسافرت ها نیز در تعطیلات نوروزی انجام می شود.

برخوداری این استان از 14 جزیره کوچک و بزرگ، آب و هوایی معتدل در ایام تعطیلات نوروزی، همچنین بهره مندی از زیرساخت های مناسب بندری در سواحل خلیج فارس و همچنین بزرگترین ناوگان مسافری دریایی کشور باعث شده تا هرمزگان طی سالیان اخیر همواره در بین 31 استان کشور به عنوان "پایتخت مسافرت های دریایی ایران زمین" شناخته شود.