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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۰۰

توصیه نعمت‌زاده به آلمانی‌ها؛

افزایش مبادلات تجاری ایران و آلمان به 8 میلیارد یورو

افزایش مبادلات تجاری ایران و آلمان به 8 میلیارد یورو

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به صاحبان صنایع در آلمان و شرکت‌های تولیدی و اقتصادی این کشور توصیه کرد که از شرایط ایجاد شده بعد از توافق هسته ای ژنو استفاده کرده و فرصت حضور در بازار ایران را از دست ندهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده که در صدر یک هیئت عالی رتبه اقتصادی به منظور شرکت در همایش اقتصادی شرکت‌های آلمانی و ایرانی در برلین و همچنین بازدید از نمایشگاه صنعتی هانوفر به عنوان یکی از شاخص ترین نمایشگاه های صنعتی جهان به آلمان سفر کرده است، در جمع مدیران اقتصادی و صنعتی آلمان، شرکت های آلمانی را به سرمایه گذاری هرچه بیشتر در اقتصاد ایران و تجارت با جمهوری اسلامی تشویق کرد.

وی در سخنان خود ضمن اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصادی و تجاری ایران در منطقه از جمله موقعیت کم نظیر ژئوپلیتیکی و ژئو اکونومیک ایران (داشتن نخستین منابع گاز و چهارمین کشور دارنده منابع نفت جهان)، نیروی انسانی تحصیل کرده، صنایع پتروشیمی، صنایع معدنی و زیرساختهای اقتصادی قوی و فضای سیاسی مثبت ایجاد شده بعد از توافقنامه ژنو به آلمانی ها توصیه کرد از این فرصت استفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ایران در منطقه ای واقع شده که بازار مصرفی400 میلیون نفری را در بر می‌گیرد و به همین دلیل برای کشورهای اروپایی از اهمیت کم نظیری برخوردار است.

نعمت زاده افزود: بعد از توافقنامه هسته‌ای ژنو شرکت های اروپایی از جمله فرانسوی، ایتالیائی،اتریشی و آلمانی رقابت سختی را برای ورود مجدد به بازار ایران آغاز کرده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه سخنان خود آلمان را به عنوان کشوری که بیشترین میزان همکاری را در شرایط سخت تحریم با جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده معرفی کرد به طوری که سقف مبادلات تجاری دو کشور در سخت ترین شرایط و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران به کمتر از 3 میلیارد دلار در سال نرسیده است.

وی در پایان برگزاری اینگونه گردهمای‌ها را موجب آشنایی بیش از پیش شرکتهای تجاری و تولیدی دو کشور و افزایش سطح مبادلات تجاری تا سقف حدود 8 میلیارد یورو درسال های آینده توصیف کرد.


 

کد مطلب 2267637

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