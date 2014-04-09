به گزارش خبرنگارمهر، وجه‌اله خدمتگزار ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از هنرمندان استان که مناسبت هفته هنر انقلاب در استانداری حضور یافتند اظهارداشت: هنر یک موهبت الهی است که خداوند نصیب جمعی از بندگان خود نموده است.

وی با اشاره به سالگرد شهادت شهید مرتضی آوینی افزود: هنرمندان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در تمام صحنه‌های انقلاب حضور ونقش داشته‌اند و باید این حضور همانند هشت سال جنگ تحمیلی درسایر برنامه های انقلاب و کشور ادامه داشته باشد.

استاندارخراسان جنوبی گفت: هنرمندان داری یک ظرفیت هنری و توانمندی های بسیار بزرگی هستند که باید در جهت نشاط و شادابی و پیشرفت کشور استفاده کنند.

وی با اشاره به شور وشوق هنرمندان بیان کرد: شهید آوینی داری شور و اشتیاق فراونی بود و از آن شور وشوق برای به تصویر کشیدن هشت سال دفاع مقدس استفاده می کرد و امروزه باید هنرمندان ما پیرو شهید آوینی و ادامه دهنده راه آن شهید و سایر شهدا و هنرمندان انقلاب باشند.

وی با بیان اینکه با استفاده از هنر می توان خدمت فراوانی به جامعه کرد، بیان داشت: ما در استانی مشغول خدمت هستیم که داری انسانهای فرهیخته، هنرمند، عالم و صاحب اندیشه هستند و می توانند در عرصه های مختلف با استفاده از هنر و قلم کمک شایانی به استان نمایند.

خدمتگزار با اشاره به شعار سال عنوان کرد: امسال که بنام اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده باید از همه توان نیروی متخصص در عرصه اقتصاد و فرهنگ در استان استفاده شود تا شعار مدنظر مقام معظم رهبری محقق شود.

وی در ادامه بیان کرد: در دولت یک نگاه ویژه به موضوع هنر و فرهنگ می شود و زمینه حضور هنرمندان و صاحبنظران فراهم است و استانداری نیز در حد بضاعت خود از تمام ظرفیت‌ها و راهکارهای هنرمندان و صاحب نظران جهت پیشرفت استان استفاده می‌کند.

وی به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اشاره و بیان کرد: یک کار بسیار بزرگی شروع شده و نیاز است که کار عظیم به پایان برسد و باید همه دست اندرکاران به درستی اطلاع رسانی و با کارشناسی دقیق آسیب شناسی نمایند و برای رفع مشکلات از هیچ کاری دریغ ننمایند تا بتوان از این مرحله حساس خارج شویم.

خدمتگزار در ادامه به حضور و همکاری مردم اشاره و بیان داشت: هرکجا که مردم حضور و همکاری داشتند دولت موفق بوده و به لطف خدای بزرگ در این مرحله با کمک خود مردم همه مشکلات برطرف خواهد شد.