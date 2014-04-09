انصراف از یارانه ها اقدامی ارزشمند در جهت تقویت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی روز چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان دشتی با اشاره به مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: دولتمردان ما برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به اقشار آسیب پذیر مرحله دوم هدفمندی را اجرا می کنند.

وی اضافه کرد: از سال 89 تاکنون که هدفمندی اجرا شده است منبع پرداخت یارانه ها علاوه بر درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی از محل منابع دولتی نیز بوده است و دولت برای جلوگیری از آثار سوء تورمی افزایش قیمت ها و نیز افزایش بهای حامل های انرژی، راه سومی مبنی بر ثبت نام مجدد یارانه ها را در دستور کار قرار داده است.

هاشمی تصریح کرد:کسانی که مبلغ پرداختی یارانه ها در زندگی آنان چندان اثر گذار نیست از دریافت آن انصراف دهند تا این مبالغ صرف بخشهای بهداشت و درمان و غیره با انتفاع عمومی شود.

وی از آمادگی کمیته امداد امام خمینی (ره) وبهزیستی ونیروهای نظامی و انتظامی برای جوامع هدف و نیز دفاتر پیشخوان دولت و نیز اعزام خودرو برای ثبت نام در روستاهای فاقد دفاتر پیشخوان خبر داد.

هاشمی انصراف از دریافت یارانه ها برای افراد ی که از تمکن مالی برخوردارند را اقدامی ارزشمند در جهت تقویت دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد.

فرماندار دشتی با اشاره به سالروز شهادت شهید آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی گفت:شهید آوینی نماد هنر انقلاب اسلامی است هم ایشان و هم شهدا و خانواده بزرگوار شهدا نماد هنر انقلاب اسلامی به حساب می آیندو باید در راستای تکریم آنان تلاش نمائیم.

وی به حماسه سیاسی سال 92 و خروجی آن یعنی دولت تدبیر و امید اشاره و ادامه داد: دولت در حوزه سیاست خارجی گامهای بلندی برداشته و در حوزه اقتصادی نیز شاهد ثبات قیمت ها بر اساس تدابیر اتخاذ شده هستیم.

هاشمی بر اهتمام دستگاههای ذیربط در نظارت و کنترل قیمت ها بویژه در ایام اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کرد.

وی همچنین انجام حفاریها تا پایان ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را ممنوع اعلام نمود.