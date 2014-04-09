باز نشدن سایت ثبت نام یارانه ها متقاضیان پلدختری را کلافه کرد/ تشکیل صفوف طولانی

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی دفاتر پیشخوان دولت، پست بانک ها و کافی نت های شهرستان پلدختر از آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها از ساعت 24 سه شنبه شب تا کنون با مشکلاتی نظیر باز نشدن سایت ثبت نام یارانه ها مواجه کرده است.

یکی از متقاضیان دریافت یارانه که در مقابل کافی‌نت در صف ثبت‌نام ایستاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح زود به کافی نت های سطح شهر پلدختر مراجعه ولی با مشکل بازنشدن سایت ثبت نام مواجه شدم که همین موضوع باعث ایجاد صف‌‌ در مقابل برخی کافی‌نت‌ها شده است.

وی که از این موضوع نگران است افزود: با توجه به مشکل ایجاد شده و عدم ثبت نام آیا این مسئله به منزله انصراف از دریافت یارانه تلقی نمی شود این موضوع برای خودم و بیشتر متقاضیان ثبت نام هدفمندی یارانه ها به یک دغدغه تبدیل شده است.

مسئول دفتر پیشخوان دولت در خیابان هفتم تیر شهر پلدختر با گلایه به خبرنگار مهر گفت: باز نشدن سایت ثبت نام هدفمندی یارانه ها موجب شده که متقاضیان با ساعت ها معطلی بدون ثبت نام و با نارضایتی دفتر را ترک کنند.

بابایی افزود: از صبح امروز مردم پلدختر صف‌های طولانی را جلوی دفاتر پیشخوان دولت و پست بانک ها تشکیل داده‌اند تا از ثبت‌نام دریافت یارانه‌ها جا نمانند تا اگر شانس داشته باشند و با مشکلاتی از جمله قطعی یا پایین بودن سرعت اینترنت، ترافیک سنگین ثبت‌نام و … غیره مواجه نشوند، بتوانند ثبت‌نام کنند که متاسفانه باز نشدن سایت مربوطه مشکلات عدیده ای هم برای دستگاه های خدمات رسان و هم برای متقاضیان ایجاد کرده است.

مسئول یکی از پست بانک های شهر پلدختر از سرعت کند اینترنت و اختلال در سایت رفاهی برای ثبت نام گلایه مند است و به خبرنگار مهر گفت: از ساعت 5 صبح تا ظهر امروز فقط چند مورد را موفق به ثبت نهایی شده ام که 60 متقاضی ثبت نام به دلیل کندی سرعت اینترنت و مشکلات سایت با اعتراض محل را ترک کرده اند.

مسئول یکی دیگر از دفاتر پیشخوان دولت در ضلع جنوب شرقی شهر پلدختر با انتقاد از باز نشدن سایت رفاهی به خبرنگار مهر گفت: از صبح امروز تاکنون بدلیل مشکلاتی که سایت رفاهی دارد فقط 200مورد تقاضا ثبت نهایی شده و به دلیل اختلالاتی که در سایت وجود دارد فعلااز ثبت نهایی مابقی معذوریم و هرچه تلاش می کنیم موفق نمی شویم.