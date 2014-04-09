جمعی از مسئولین کهگیلویه و بویراحمد از دریافت یارانه انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون سید موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت در مجلس، غلام محمد زارعی نماینده بویراحمد و دنا در مجلس، معاونین استاندار و فرمانداران هشت شهرستان این استان انصراف خود را از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی اعلام کردند.

نماینده بویراحمد و دنا در در این خصوص به خبرنگاران گفت: کسانی که توان مالی بالایی دارند، برای کمک به آبادانی و توسعه سرزمین ایران اسلامی از دریافت یارانه نقدی انصراف‌ دهند.

غلام محمد زارعی تصریح کرد: مشارکت در توسعه کشور امری همگانی است و برای تحقق این مهم و نهادینه کردن این فرهنگ باید از خودمان شروع کنیم.

وی بیان داشت: هدفمندی یارانه ها یکی از سیاست‌های دولت‌ است که از منابع درآمدی آن در راستای توسعه کشور استفاده می شود.

زارعی از افراد متمول حوزه انتخابیه خود خواست، برای کمک به دولت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری استان هم با اشاره به انصراف استاندار به همراه معاونین و فرمانداران و جمعی از مدیران از دریافت یارانه نقدی گفت: این حرکت خیر خواهانه در سال فرهنگ و اقتصاد با عزمی ملی و مدیریت جهادی و تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری و در راستای سرعت بخشیدن به اهداف دولت تدبیر و امید در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور و توانمند سازی و حمایت از افراد کمتر برخوردار صورت گرفته است.

محمد رضا باقرزاده در جمع خبرنگاران افزود: براساس برنامه های دولت، یارانه ها در رشد اقتصادی، رونق کار و تولید، ارتقاء شاخص ها در حوزه سلامت، بهداشت و درمان و محیط زیست بسیار تاثیر گذار خواهد بود و انصراف از دریافت یارانه به معنای مشارکت جدی در توسعه و رشد کشور است.