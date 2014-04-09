اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد با اشاره به بیستم فروردین ماه روز ملی فناوری هسته ای افزود: بیستم فروردین روز تجلی عزم ملی در زمینه دستاوردهای فناوری هسته ای است.

وی با بیان اینکه سالهاست آمریکا و اروپا تلاش می کنند مانع پیشرفت فناوری هسته ای ایران شوند ادامه داد: تلاش غرب علیه فعالیتهای هسته ای ایران عزم ایرانیان را بیش از پیش تقویت کرده است.

امام جمعه بروجرد افزود: اعمال تحریمها تا به حال هیچ گونه تاثیری در این راه نداشته بلکه عزم ایرانیان را بیشتر جزم کرده است.

حجت الاسلام ترابی با بیان این مطلب تصریح کرد: ثمره عزم ملی و روحیه جهادی این شده که در این زمینه مانند سایر بخشها دستاوردهای بزرگی را به دست آوریم.

وی با بیان اینکه بیستم فروردین ماه مصادف با سالروز قطع رابطه ایران و آمریکا در سال 58 نیز است، افزود: تقارن این روز با روز ملی فناوری هسته ای حامل پیامهای بی شماری است به این معنا که این قطع رابطه ها هیچ مشکلی در پیشرفت ایران نداشته بلکه باعث پیشرفت کشور هم شده است.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه تحریمها در سالهای اخیر به ضرر ایران نبوده است، اظهار داشت: تبدیل تهدیدها به فرصت هنر ملت ایران است.

وی افزود: امروز 13 کشور در دنیا قادر به غنی سازی اورانیوم هستند که از این تعداد 6 الی 7 کشور برتر به تولید سوخت هسته ای می پردازند.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه ایران نیز در زمره کشورهای دارای فناوری تولید سوخت هسته ای است، ادامه داد: ایران در سال 85 به باشگاه اتمی جهان پیوسته است که این افتخاری بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر با همت والای دانشمندان هسته ای توانسته ایم بقیه مسیر را با موفقیت طی کنیم.

امام جمعه بروجرد افزود: امروز توانستیم به برکت عزم ملی قله های رفیع هسته ای را فتح کنیم و جایگاه واقعی خود را دنیا پیدا کرده و به آن برسیم.

وی اظهار داشت: ایستادگی ملت ایران و ادامه راه برای تداوم مسیر باعث ناکامی دشمن شده است.

وی با بیان اینکه دسترسی به فناوری هسته ای یک مطالبه عمومی بود افزود: دسترسی به این مقوله به عنوان غرور ملت ایران به حساب آمده و موفقیت در عرصه هسته ای مرهون عزم ملی و روحیه جهادی بوده است.

حجت الاسلام ترابی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سراسر کشور ادامه داد: اقتصاد ایران اقتصادی بیمار است و نیاز به جراحی دارد.

وی افزود: قانون اجرای هدفمندی یارانه ها باید پذیرفته شود تا بتوانیم این مسیر را طی کنیم و نیاز است که از این مرحله گذر کنیم.

وی تصریح کرد: همانطور که در مرحله اول عزم ملی عامل اصلی موفقیت اجرای هدفمندی یارانه ها بود امروز نیز با همراهی مردم باید دولت را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کمک کنیم.

امام جمعه بروجرد افزود: امروز به مشارکت و عزم ملی نیاز داریم که اگر این موضوع نباشد شکست خواهیم خورد و راه به جایی نخواهیم برد.

وی تصریح کرد: جز با مدیریت جهادی برداشتن این گام مهم و سرنوشت ساز امکان پذیر نیست.