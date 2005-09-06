طرح تثبيت قيمتها تكاليفي بر عهده دولت در نيمه دوم سال گذاشته است

محمد رضا تابش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اين كه طرح تثبيت قيمتها در نيمه دوم سالجاري بايد مورد بازنگري قرار بگيرد، گفت: اين طرح تنها براي 9 قلم از كالاهاي اساسي ازجمله بنزين تصويب شده بود.

وي افزود: بر اساس طرح تثبيت قيمت بنزين در نيمه دوم سالجاري تكاليفي از جمله گاز سوزكردن خودروها، سهميه بندي مصرف بنزين به ميزان توليد داخل وتامين كسري نيز ازمحل واردات ، استفاده از كارتهاي اعتباري بر عهده دولت گذشته شده است كه روند اين طرح بر اساس آنها ادامه يابد.

وي تصريح كرد: به علت تفاوت قيمت بنزين، دولت قبلي لايحه اي براي تامين ارزبه مبلغ 800 ميليون دلاربراي واردات بنزين در ماههاي مرداد و شهريور ماه جاري ارايه داده است.

به گفته وي، همچنين مبلغي نيز براي خريد گندم مازاد گندمكاران در كميسيون برنامه و بودجه مطرح شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: به علت اينكه سقف برداشت از حساب ذخيره ارزي محدود و مغاير با برنامه چهارم توسعه بود اين لايحه برگردانده شد تا مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.

وي افزود: اين لايحه بايد توسط دولت جديد بررسي و اعلام شود.