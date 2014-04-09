5 ایستگاه پمپاژ آب در لرستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه معاون برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی لرستان اظهار داشت: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته در نیمه نخست سالجاری 5 ایستگاه پمپاژ آب در این استان به بهره برداری می رسند.

وی ادامه داد: این ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی در مناطق کشورزه، علی آباد هنام، رنگین بان، خاتون بان و کرنوکر با تأمین اعتبار مورد نیاز به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آفت سن گندم در بعضی از شهرستانهای استان گفت: تراکم این آفت در شهرستان بروجرد بیش از 40 عدد در هر متر مربع است که نیاز است تلاش بیشتری برای مقابله با این آفت صورت گیرد.

غضنفری همچنین از کشاورزان هم استانی خواست ضمن بازدید از مزارع خود در صورت وجود حتی یک عدد در هر متر مربع آفت سن گندم مبارزه با این آفت را آغاز کنند.

بنابر این گزارش در این مراسم نامدار صیادی در پایان این مراسم به عنوان معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان معرفی شد.