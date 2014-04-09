هزینه های سفر عمره مفرده 15 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه دیدار یکروزه از کرج با اشاره به افزایش 68 درصدی اعزام زائران به عمره مفرده در سال 93-92 گفت: سال 92-91 تعداد اعزام زائران به عمره مفرده حدود 459 هزار نفر بود که در سال جاری به 830 هزار نفر رسید.

وی افزود: هزینه های سفر عمره مفرده نیز 15 درصد کاهش یافته و برای هر فرد حدود چهار میلیون و 500 هزار ریال نسبت به دوره های قبل کاهش یافته است.

به گفته این مسئول در مجموع برای هزینه سفر 830 هزار زائر کشور امسال حدود چهار میلیارد و 900 میلیون ریال صرفه جویی شده است.

حجت الاسلام اوحدی همچنین از تشکیل کارگروهی ویژه در سازمان حج و زیارت در ارتباط با شعار سال جاری خبر داد و گفت: سعی کردیم به دور از تبلیغات به این بحث عمیق بپردازیم سیاست ها و راهکارهایی در این کارگروه تعریف شده است.

فرودگاه پیام ظرفیت مناسب برای اعزام زائران البرزی

رئیس سازمان حج و زیارت کشور در سفر یکروزه به استان البرز با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرج نیز دیدار کرد. همچنین بازدید از کارگاه ساخت ضریح مطهر حبیب ابن مظاهر در مصلای کرج از دیگر برنامه های حجت الاسلام اوحدی بود.

حجت الاسلام سید محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج در این دیدار بر فراهم شدن بستر اعزام زائران استان البرز از فردگاه پیام کرج و تسریع در ساخت مرکز آموزشی مستقل حج و زیارت در استان تاکید کرد.



