نیازهای فرهنگی جامعه بویژه دانشجویان شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گنجی عصر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: در این راستا با برگزاری برنامه هايی نظير کرسی های آزادانديشی می توان شعار امسال را در داشتن نقشی ارزنده و جدی در ارتقای سطح فرهنگ جامعه تحقق بخشید.

وی افزود: بی شک نبود عزم ملی و يا ناتوانی در مديريت فرهنگی در صورت استمرار ممکن است دستاوردهای عظيم فرهنگی معاصر را که درقالب گنجينه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان پشتوانه فرهنگی جامعه در آمده، هدر دهد.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلی با بيان اينکه لازم است در تصميم گيری ها و برنامه ريزی های مربوط به دانشگاه نگاهی عميق به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص نقش فرهنگ در ابعاد مختلف جامعه از جمله اقتصاد کشوری داشته باشيم، ادامه داد: تحقق شعار سال امکان پذير است.

وی تصریح کرد: چنانچه با فرهنگ سازی در سطح جامعه از جمله نحوه مصرف عمومی و به طور کلی توجه به سبک زندگی و لحاظ فرهنگ اسلامی در آن می توان تأثيرات مثبت و فراگيری را در اولويت بندی لحاظ کرد و به آينده و زندگی آيندگان اميدوار شد.

گنجی متذکر شد: اهميتی که فرهنگ در طول اعصار و زمان ها و در سطح وسيع جامعه دارد، امری است روشن که همه افراد جامعه نيز در آن نقش دارند.