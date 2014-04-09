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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۷:۳۷

در راستای تحقق شعار سال/

نیازهای فرهنگی جامعه بویژه دانشجویان شناسایی شود

نیازهای فرهنگی جامعه بویژه دانشجویان شناسایی شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئيس دانشگاه محقق اردبيلی توجه به نيازهای فرهنگی جامعه به ويژه دانشجويان را در راستای تحقق شعار سال موثر ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گنجی عصر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: در این راستا با برگزاری برنامه هايی نظير کرسی های آزادانديشی می توان شعار امسال را در داشتن نقشی ارزنده و جدی در ارتقای سطح فرهنگ جامعه تحقق بخشید.

وی افزود: بی شک نبود عزم ملی و يا ناتوانی در مديريت فرهنگی در صورت استمرار ممکن است دستاوردهای عظيم فرهنگی معاصر را که درقالب گنجينه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان پشتوانه فرهنگی جامعه در آمده، هدر دهد.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلی با بيان اينکه لازم است در تصميم گيری ها و برنامه ريزی های مربوط به دانشگاه نگاهی عميق به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص نقش فرهنگ در ابعاد مختلف جامعه از جمله اقتصاد کشوری داشته باشيم، ادامه داد: تحقق شعار سال امکان پذير است.

وی تصریح کرد: چنانچه با فرهنگ سازی در سطح جامعه از جمله نحوه مصرف عمومی و به طور کلی توجه به سبک زندگی و لحاظ فرهنگ اسلامی در آن می توان تأثيرات مثبت و فراگيری را در اولويت بندی لحاظ کرد و به آينده و زندگی آيندگان اميدوار شد.

گنجی متذکر شد: اهميتی که فرهنگ در طول اعصار و زمان ها و در سطح وسيع جامعه دارد، امری است روشن که همه افراد جامعه نيز در آن نقش دارند.

کد مطلب 2267712

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