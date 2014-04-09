مشکل سیستم ثبت نام یارانه در کرمان تا ساعات آینده برطرف می شود/افزایش 100درصدی پهنای باند

مسعود الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قطعی سیستم ثبت نام اظهار داشت: قطعی ارتباطت زیرساختی نداریم و مشکل موجود از لحاظ نرم افزاری و محتوایی است.
وی ادامه داد: وزرات ارتباطات در جریان این قطعی نرم افزار در استان کرمان هست و طبق قولی که داده اند قرار است این تا ساعتی آینده این مشکل رفع شود.
الهامی از افزایش پهنای اینترنت در کرمان خبر داد و افزود: از امشب پهنای باند شرکت مخابرات به میزان 100 درصد در کرمان افزایش پیدا می کند.
این مسئول یادآور شد: در حال حاضر 30 اکیپ برای حضور در مناطق صعب العبور استان کرمان فعال کرده ایم.
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