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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۷:۵۳

الهامی:

مشکل سیستم ثبت نام یارانه در کرمان تا ساعات آینده برطرف می شود/افزایش 100درصدی پهنای باند

مشکل سیستم ثبت نام یارانه در کرمان تا ساعات آینده برطرف می شود/افزایش 100درصدی پهنای باند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان از رفع مشکل اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در کرمان خبر داد.

مسعود الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قطعی سیستم  ثبت نام اظهار داشت: قطعی ارتباطت زیرساختی نداریم و مشکل موجود از لحاظ نرم افزاری و محتوایی است.

وی ادامه داد: وزرات ارتباطات در جریان این قطعی نرم افزار در استان کرمان هست و طبق قولی که داده اند قرار است این تا ساعتی آینده این مشکل رفع شود.

الهامی از افزایش پهنای اینترنت در کرمان خبر داد و افزود: از امشب پهنای باند شرکت مخابرات به میزان 100 درصد در کرمان افزایش پیدا می کند.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر 30 اکیپ برای حضور در مناطق صعب العبور استان کرمان فعال کرده ایم.

 

کد مطلب 2267715

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