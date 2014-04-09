هنوز زباله های محمودآباد در ساحل دپو می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه عصر چهارشنبه در آیین معارفه خود این شهرستان را با توجه به وجود مجتمع نفت و حضور مسؤلین کشوری پایتخت تشریفات ایران دانست و افزود: باید از حضور مقامات کشوری در این جا استفاده کنیم.



فرزانه خطاب به حاضران اظهار داشت: خواهش من از تمام جریانات سیاسی این است و از تمام مردم می خواهم کارکنند زیرا خیلی عقب هستیم.

وی با اشاره به برخی مشکلات شهرستان گفت هنوز زباله ها در ساحل دپو می شود ، مشکل آب آشامیدنی داریم و درصد بالایی در شهرک صنعتی غیر بومی هستند.



وی تصریح کرد: این دولت ، دولت برد - برد است و از همه می خواهم به فکر کار باشند و از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم.

حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه محمودآباد پایبندی به باورها را نشانه رشد و تعالی دانسته و با اشاره به آیات قران اضافه کرد: خدا مداری، ولایت مداری و نبوت مداری ما انسان ها همیشه امتحان می شود و تمام انسان ها در کوران امتحان هستند.



امام جمعه محمودآباد در خصوص ظرفیت و استعداد شهرستان گفت: محمودآباد با وجود ساحل ،دریا، دشت و جنگل مملو از نعمت های خدادادی است و در دوران گذشته از فرصت ها خیلی استفاده نشد و توقع ما این است که با دلسوزی، از این فرصت و استعداد استفاده شود.

وی مهم ترین استعداد شهرستان را مردم منطقه ذکر و افزود ما مردمی بی بدیل بی نظیر داریم.



وی خطاب به فرماندار او را از خانواده شهدا و فردی مجرب و دلسوز دانسته و ذکر مشکلات و کمبودهای شهرستان افزود: همه ما و همه مردم در خدمت شما هستیم.