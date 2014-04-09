ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی 66 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم سقایی اظهار داشت: در سال 91 در این منطقه 171 شرکت ثبت شده بود که با ثبت 248 شرکت در واحد ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، معنوی این سازمان در سال گذشته میزان ثبت شرکت در این منطقه رشدی 66 درصدی داشته است.

وی همچنین تعداد شرکتهای ثبت شده در سازمان متبوع خود از سال 84 تا پایان سال 92 را 877 شرکت اعلام کرد و افزود: سرمایه ثبتی این تعداد شرکت به افزون بر 2154 میلیارد ریال افزایش یافته است.

سقایی بابیان اینکه سرمایه ثبتی 284 شرکت ثبتی در سال 92 بیش از 351 میلیارد ریال است، گفت: در سال گذشته 223شرکت ایرانی به همراه دو موسسه غیر تجاری در در این منطقه به ثبت رسیده است.

وی درخصوص تعداد شرکتهای ثبت شده باسهامداران خارجی در این منطقه در سال 92 اظهارداشت: در سال گذشته 23 شرکت با سهامداران خارجی در این منطقه شرکتهای خود را ثبت کرده اند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان در رابطه با حوزه فعالیت شرکتهای ثبت شده در سال گذشته افزود: از تعداد 248 شرکت ثبت شده 152 شرکت در حوزه تجاری، 10 شرکت در زمینه تجاری - گردشگری و 29 شرکت دیگر حوزه فعالیت خود را تجاری - عمرانی اعلام کرده اند.

وی اضافه کرد: در طول سال گذشته 50 شرکت با حوزه فعالیت خدماتی و هفت شرکت نیز در زمینه صنعتی تولیدی در این منطقه شرکت به ثبت رسانده اند.

سقایی میزان مشارکت و مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در اين منطقه را از 33 تا 100 درصد اعلام کرد و افزود: سرمایه‌گذارانی که دارای تابعیت کشورهای کره جنوبی، امارات متحده عربي، ترکیه، تاجیکستان، سوئد، افغانستان، چین، ترکمنستان، انگلستان، آذربایجان، آلمان،ایتالیا، هند، روسیه و پاکستان هستند مجموع اعضای هیئت موسس شرکتهای خارجی ثبت شده را تشکیل می‌ دهند.

وی در خصوص مزایای سرمایه‌گذاری و ايجاد شرکت در منطقه متبوع خود اظهار داشت: معافیت مالیاتی 20 ساله از تاریخ بهره‌برداری انواع فعالیت‌ های اقتصادی، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، آزادی مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی تا سقف 100 درصد و معافیت گمرکی برای ورود کالای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده از مهمترین مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی است.