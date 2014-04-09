1000 نفراز فرودگاه شهرکرد سفر کردند/ نبود مسافر برای برخی از پروازها

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی جعفری نیا ظهر چهارشنبه در نشست مشترک مدیران حمل و نقل پایانه ها و راه و شهرسازی با خبرنگاران با بیان اینکه یک هزار و 98 مسافر از 19 دی ماه تا 19 اسفند ماه از فرودگاه شهرکرد جابه جا شده است، اظهار داشت: این تعداد مسافر با 36 پرواز از شهرکرد به تهران و بالعکس انجام شده است.



جعفری نیا با بیان اینکه این تعداد مسافر به اندازه 30 درصد صندلی های هواپیما انجام شده است، بیان داشت: بار هوایی که توسط هواپیما جابه جا شده پنج هزار و 250 بوده است .



وی با بیان اینکه پرواز های کویت، مشهد و اهواز اولین پرواز های های هستند که به شهرکرد اختصاص داده شده اند، اذعان داشت: تاکنون این پرواز ها مسافر نداشته اند و این امر تحقق پیدا نکرده است و استقبال از پرواز ها صورت نگرفته است.



مدیر فرودگاه شهرکرد با بیان اینکه به زودی پرواز های به عسلویه ، مشهد و ... از استان خواهیم داشت، بیان داشت: جانمایی فرودگاه هیچ گونه مشکلی ندارد و به دلیل اینکه استان در ارتفاع بلند قرار گرفته است و برای فرود هواپیما باید در ارتفاع پستی صورت گیرد و به دلیل اقلیم از هواپیمایی چهار موتوره برای پرواز ها در این استان استفاده می شود.