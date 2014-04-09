به قهرمانی امیدوارم/ هواداران ورزشگاه را پر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی در حاشیه تمرین عصر امروز استقلال و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار سختی را روز جمعه مقابل تراکتورسازی خواهیم داشت. پس از دو پیروزی که مقابل الجزیره و فولاد خوزستان به دست آوردیم با روحیه بسیار خوب به مصاف تراکتور خواهیم رفت تا بتوانیم با پیروزی در این دیدار همچنان شانس اول قهرمانی باشیم.

برهانی خاطر نشان کرد: بسیار به قهرمانی در این فصل امیدوارم و حس خوبی نسبت به این مساله دارم.

وی در پایان از هواداران استقلال خواست که روز جمعه ورزشگاه را پر کرده تا در پیروزی مقابل تراکتورسازی شریک باشند.