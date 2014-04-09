سردار طوسی اسطوره ایثار و مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهرعلی رجبی عصر چهار شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت بیست و هفتمین سالروز شهادت سردار طوسی اظهار داشت: ورود سردار طوسی به جبهه های نبرد شروع بالندگی و مکمل کننده توانایی های رزمندگان مازنی در جبهه های حق علیه باطل دشمن بوده است.



وی همچنین این اسطوره ایثار و مقاومت را نقطه عطفی در نقش آفرینی لشگر 25کربلا در عملیات های پیشقراول و سنگین برشمرد.



فرماندارنکا با اشاره به اینکه حماسه سازی سردار طوسی به عنوان افتخاری برای استان مازندران و شهرستان قلمداد می شود، بیان داشت: با رشادت ها و فداکاری های برجای مانده از حماسه ساز دوران دفاع مقدس امروز تمثال سردار طوسی به عنوان افتخار و تابلوی ملی مازندرانی ها محسوب می شود.



رجبی تصریح کرد: امثال طوسی ها بهترین الگو برای جامعه ما قلمداد می شوند همچنین نسل سومی وچهارمی ها باید با الگو برداری از این حماسه سازان راه زندگی را به درستی انتخاب وترسیم نمایند.



وی در ادامه از برگزاری مراسم یادمان بیست و هفتمین سالگرد شهادت سردار محمدحسن طوسی با حضور سردار کمیل کهنسال از همرزمان شهید طوسی در سالن فرهنگ و ارشاد نکا خبر داد.



گفتنی است سردار شهید محمدحسن طوسی در عملیات کربلای هشت در 18فروردین 1366 در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و بعد از گذشت 10سال مفقود الاثر بودن در زادگاهش روستای طوسکلا نکا تشییع و خاکسپاری شد.