تقویت روحیه ایثارگری در کشور نیازمند الگو گیری از رفتار شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ا.. سید کاظم نورمفیدی شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمی با نخبگان شاهد و ایثارگر ضمن اعلام مطلب فوق افزود: "شهیدان زنده هستند آنها را مرده حساب نکنید" این جمله را خداوند در قرآن فرموده است؛ طبق اعتقادات و باورهای ما تمام افرادی که می میرند، زنده هستند و این امر تنها به شهیدان اختصاص ندارد.

وی افزود: اما تاکید خداوند در قرآن به این موضوع بر این اساس است که شهیدان پس از مرگ جایگاهی که در عالم برزخ دارند با دیگر اموات تفاوت دارد زیرا ادیان آسمان با خون شهدا زنده مانده است.

وی ادامه داد: ماندگاری بسیاری از اعتقادات باورهای دینی در طول تاریخ بر اساس پاک باختگی شهیدان و ایثارگران بوده است و مقام ایثارگران و جانبازان در جهت حفظ باورها و ارزش های دینی کمتر از شهدا نیست.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: تمامی جانبازان همانند شهدا جان خود را در راه خدا در طبق اخلاص گذشتند اما به دلیل حکمت الهی به مقام شهادت نرسیدند؛ چه بسا مقام جانبازان از شهدا بیشتر است زیرا این افراد باید یک عمر رنج و سختی را تحمل کنند و تحمل این رنج استقامت زیادی می خواهد.

وی تاکید کرد: از صمیم قلب از خداوند بخواهید که جان ما در بستر گرفته نشود بلکه در رکاب امام زمان و پیروزی اسلام جانمان فدا شود.

وی اذعان کرد: در روایاتی که از نبی مکرم به ما رسیده، آمده است" کسی که عمل یک قوم یا جمعیتی را دوست بدارد (مثل جانبازان و شهدا) خداوند ثوابی را که برای شهدا در نظر گرفته به این افراد هم می دهد.

امام جمعه گرگان در خاتمه یادآور شد: آن دسته از افرادی که وارد در محیطی که بوی شهید می دهد می شوند و عطر شهید را درک می کنند دارای یک فضیلت ارزشمند هستند و این فضیلت را خداوند به هر کسی عطا نمی کند.