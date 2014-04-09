60 درصد هنرمندان استان قزوین عضو سازمان بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش تجلی شیدایی عصر چهارشنبه با حضور سردار اثباتی فرمانده قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح، حجت الاسلام حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه استان، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، جواد حضرتی ها مشاور فرهنگی استاندار و جمعی از مسئولان فرهنگی و پیش کسوتان و هنرمندان بسیجی در سالن فرهنگسرای بانو در قزوین برگزار شد.



سرهنگ مهدی طاهرخانی در این مراسم گفت: هنرمندان باید با الهام گرفتن از شهدایی چون آوینی از ابزار هنر برای انتقال پیام انقلاب استفاده کنند.

وی افزود: هرگاه توطئه و فشار دشمنان در عرصه های مختلف بیشتر می شود رسالت و وظیفه شما هنرمندان بیشتر می شود و انتظار می رود تا با استفاده از ابزار هنر بتوانید نقش موثری ایفا کنید.



وی افزود: مهمترین وظیفه سازمان بسیج هنرمندان در راستای تحقق اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، تلاش برای اعتلای هنر، فرهنگ و دفاع مقدس است و انتظار می‎رود ظرفیت‎های فرهنگی در راستای تحقق شعار سال به کار گرفته شود تا بتوانیم با عزم ملی همواره از اقتصاد و فرهنگ بهره ‎مند شویم.



طاهرخانی تصریح کرد: سازمان بسیج هنرمندان استان دارای شش کانون بسیج در سطح استان است و 11 انجمن هنری در این سازمان شکل گرفته و هنرمندان در انجمن های هنری سازمان بسیج هنرمندان سازماندهی شده و فعالیت می کنند.



مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر با شناسایی پنج هزار هنرمند حرفه ای، 60 درصد آنها عضو سازمان بسیج هنرمندان هستند و 95 درصد هنرمندان استان نیز در سامانه سازمان ثبت نام کرده اند.



در ادامه محمد امیری مقدم مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین اظهارداشت: سازمان بسیج هنرمندان استان تنها دستگاه فرهنگی است که موفق شده هنرمندان قزوینی را در سطح گسترده‌ ای دور هم جمع کند و با توجه به ماموریتی که در اعتلای فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی دارد می تواند در تمامی دستگاه ها، کانون و دفتر تأسیس کند.



امیری مقدم یادآورشد: ستاد برگزاری هفته هنر انقلاب اسلامی در اواخر سال گذشته برای اجرای هرچه باشکوهتر برنامه‌های این هفته تشکیل شد و برنامه‌هایی از جمله دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، برگزاری همایش تجلی شیدایی 2، تجلیل از خانواده‌های شهدای هنرمند و تجلیل از هنرمندانی که در زمینه ترویج هنر انقلاب اسلامی آثار تولید کرده اند و برگزاری ورک شاپ های مختلف از مهمترین برنامه‌های این هفته عنوان کرد.



وی گفت: برگزاری ششمین جشنواره هنرهای نجسمی استان، ششمین جشنواره شعر بسیج، سومین جشنواره بسیج فیلم کوتاه، یادواره شهدای هنرمند استان، معرفی 44 شهید هنرمند استان، از اقدامات انجام شده توسط سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین است.



در این مراسم از خانواده شهید هنرمند حمدالله جهان بخش و 25 هنرمند بسیجی که در ترویج فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تاثیرگذار بودند با اهداء لوح تجلیل شد.