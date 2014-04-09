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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۲۱:۳۲

تخلف زیست محیطی در استان قزوین کاهش یافت

تخلف زیست محیطی در استان قزوین کاهش یافت

قزوین- خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و همکاری مردم در ایام تعطیلات نوروزی تخلفات زیست محیطی در استان کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فریفته جهان تیغ در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران يگان حفاظت در تعطيلات نوروز امسال ميزان تخلفات زيست محيطي در استان قزوين به حداقل ممكن رسيد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: آمار تخلفات و دستگیری در ایام نوروز امسال بسیار کاهش یافت که يکي از مهمترين دلايل این امر افزايش آگاهي، همکاري مردم و نظارت مستمر و شبانه روزی ماموران یگان حفاظت و همياران طبيعت بود.

این مسئول عمده فعالیت های اجرایی توسط یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین در نوروز امسال  را تشریح کرد و یادآورشد: اجرای گشت هاي منظم یگان، جلوگیری از تخریب مرتع در منطقه حفاظت شده باشگل و توقیف یک دستگاه تراکتور و نیسان افراد متصرف، دستگیری دو شکارچی متخلف در الموت شرقی و آوج  که اقدام به شکار یک راس بز وحشی و یک قطعه کبک کرده بودند و نیز کشف و ضبط سه سلاح ساچمه زنی مجاز از اقدامات انجام شده در ایام نوروز است.

جهان تیغ همچنین با اشاره به علاقه فراوان محیط بانان به حیات وحش گفت: در این ایام ماموران یگان حفاظت طارم سفلی اقدام به نگهداری و تیمار از یک بهله عقاب زخمی کردند که پس از بهبودی در زیستگاه اصلی خود رها سازی شد و به دامان طبیعت بازگشت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین با تشکر از همکاری تشکلهای مردم نهاد زیست محیطی در نوروز اظهارداشت: در این ایام با همکاری انجمن دوستداران الموت تعداد 40 بنر با شعارهای زیست محیطی در محورهای مواصلاتی الموت شرقی و غربی نصب شد و نیز پاکسازی حاشیه دریاچه اوان وجمع آوری زباله دراین محدوده انجام شد تا مناظر زیبا چشم انداز مسافران نوروزی باشد.
 

کد مطلب 2267784

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