تخلف زیست محیطی در استان قزوین کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فریفته جهان تیغ در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران يگان حفاظت در تعطيلات نوروز امسال ميزان تخلفات زيست محيطي در استان قزوين به حداقل ممكن رسيد.



فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: آمار تخلفات و دستگیری در ایام نوروز امسال بسیار کاهش یافت که يکي از مهمترين دلايل این امر افزايش آگاهي، همکاري مردم و نظارت مستمر و شبانه روزی ماموران یگان حفاظت و همياران طبيعت بود.



این مسئول عمده فعالیت های اجرایی توسط یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین در نوروز امسال را تشریح کرد و یادآورشد: اجرای گشت هاي منظم یگان، جلوگیری از تخریب مرتع در منطقه حفاظت شده باشگل و توقیف یک دستگاه تراکتور و نیسان افراد متصرف، دستگیری دو شکارچی متخلف در الموت شرقی و آوج که اقدام به شکار یک راس بز وحشی و یک قطعه کبک کرده بودند و نیز کشف و ضبط سه سلاح ساچمه زنی مجاز از اقدامات انجام شده در ایام نوروز است.



جهان تیغ همچنین با اشاره به علاقه فراوان محیط بانان به حیات وحش گفت: در این ایام ماموران یگان حفاظت طارم سفلی اقدام به نگهداری و تیمار از یک بهله عقاب زخمی کردند که پس از بهبودی در زیستگاه اصلی خود رها سازی شد و به دامان طبیعت بازگشت.



فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین با تشکر از همکاری تشکلهای مردم نهاد زیست محیطی در نوروز اظهارداشت: در این ایام با همکاری انجمن دوستداران الموت تعداد 40 بنر با شعارهای زیست محیطی در محورهای مواصلاتی الموت شرقی و غربی نصب شد و نیز پاکسازی حاشیه دریاچه اوان وجمع آوری زباله دراین محدوده انجام شد تا مناظر زیبا چشم انداز مسافران نوروزی باشد.

