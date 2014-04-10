عطر بیدمشک در زندگی زنان سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی ابهر پیچید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مکاریان افزود: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این اداره توانسته اند در باغ جدیدالاحداث ابهر و با تشکیل گروه همیار شهد شفابخش در دومین سال متوالی بیدمشک برداشت کنند.



وی با اشاره به اینکه عطر و طعم بیدمشک که از زمانهای دور به دلیل داشتن خواص پزشکی متعدد معروف بوده است اظهار کرد: یکی از راههای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ایجاد گروههای همیار و فعالیت های اقتصادی است که خوشبختانه این گونه فعالیت ها توانسته اند چرخ زندگی آنها را از رکود خارج کند و به آرامی بچرخاند.



مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: تولید بیدمشک و عرقیات گروه همیار شهد شفابخش ابهر رود را نزدیک به هزارو 500لیتر عرق بیدمشک عنوان و خاطرنشان کرد: بزودی این تولیدات روانه بازار خواهد شد.



مکاریان، عدم وابستگی مالی زنان سرپرست خانوار به بهزیستی را مهم ارزیابی و تصریح کرد: فراهم کردن شرایط توانمندی اقتصادی و فکری زنان سرپرست خانوار در واقع حفظ کرامت انسانی آنهاست.

وی، از اشتغال و مسکن به عنوان دغدغه های اصلی زنان سرپرست خانوار یاد کرد و گفت: بهزیستی با برگزاری دوره های آموزشی، تشکیل گروههای همیار و حمایت از اشتغال زایی آنها سعی در رفع مشکلات اقتصادی مربوط به مسکن، تأمین مایحتاج روزانه و نیازهای فرزندان دارد.



درآمد حاصل از فروش عرق بیدمشک صرف بازتوانی زنان سرپرست خانوار با حفظ کرامت انسانی آنها خواهد شد.

پلیس تحت هیچ شرایطی از برهم زنندگان آرامش مردم نمی‌گذرد



رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان زنجان، با اشاره به دستگیری دو شرور در زنجان گفت: نیروی انتظامی پلیس تحت هیچ شرایطی از قانون شکنان و بر هم زنندگان امنیت عمومی مردم نمی گذرد.



سرهنگ معرفت‌الله جوزی ، با اشاره به گزارش‌های رسیده به پلیس مبنی بر ایجاد رعب و وحشت توسط یکی از اراذل و اوباش شهر زنجان اظهار داشت: پلیس به محض اطلاع بلافاصله در محل حضور یافته است.



وی، با بیان اینکه شرور فوق بعد از ایجاد مزاحمت برای مردم به یک واحد صنفی متواری شده بود،افزود: پلیس پس از اطلاع از موضوع اقدام به شناسایی فرد مورد نظر کرده است.



رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان زنجان، به متواری شدن فرد شرور از استان بعد از اطلاع از تحت تعقیب بودن توسط پلیس اشاره کرد وگفت: پلیس با تشکیل پرونده برای دستگیری وی منتظر فرصت بوده است.



سرهنگ جوزی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده روانه زندان شد.







