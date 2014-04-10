همایش دو روزه علمی استانی زیست و علوم تجربی در رامهرمز آغاز به کار کرد

زاهد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار کرد: در این همایش علمی تمامی دبیران علوم تجربی و زیست شهرهای رامشیر و هفتکل به دلیل نزدیکی به شهر رامهرمز و تمامی دبیران علوم تجربی و زیست شهر رامهرمز به دلیل میزبانی حضور دارند که تعداد معلمین حاضر در همایش به حدود 200 نفر است.

وی افزود: امروز که اولین روز برگزاری این همایش است یک گروه از دانش آموزان رامهرمزی سال سوم و چهارم تجربی با هدف تدریس کنکوری بخش ژنتیک کتاب زیست که حدود 400 نفر هستند از ساعت 8 صبح تا 19 بعدازظهر حضور دارند.

مولوی یادآور شد: در تایم بعداز ظهر روز اول این همایش نیز حدود 160 نفر از دانش آموزان پایه اول عمومی و دوم تجربی و تعداد محدودی از دانش آموزان ممتاز دوره اول متوسطه رامهرمز در کارگاه تشریح درس زیست شناسی در محل پژوهش سرای جابربن حیان این شهر حضور خواهند یافت.

مدیر آموزش و پرورش رامهرمز تصریح کرد: روز دوم این همایش نیز دبیران زیست شناسی از ساعت 8 صبح در کارگاه آموزش بررسی کتب در همایش حضور دارند و همزمان نیز دبیران علوم تجربی در محل پژوهش سرای جابربن حیان در کارگاه تشریح حضور خواهند یافت.

وی تصریح کرد: در تایم عصر روز دوم نیز دبیران علوم تجربی در کارگاه بررسی کتب در همایش حضور پیدا می کنند و دبیران زیست شناسی هم برای گذراندن دومین کارگاه خود یعنی کارگاه تشریح در محل پژوهش سرای جابربن حیان حاضر می شوند.

مولوی در ارتباط با هدف برگزاری همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش تقویت انگیزه همکاران فرهنگی به ویژه دبیران زیست شناسی و علوم تجربی و همچنین تقویت بنیه علمی این عزیزان و دانش آموزان و ایجاد روحیه نشاط و امیدواری در جهت بهبود کیفیت آموزشی است.

مدیر آموزش و پرورش رامهرمز در پایان گفت: علاوه بر دبیران شهرهای رامهرمز، رامشیر و هفتکل، سرگروه و عضو گروه زیست شناسی و علوم تجربی کلیه نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان نیز در این همایش حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن فخریان رئیس گروه مؤلفین زیست شناسی وزارت آموزش و پرورش و معصومه خلیلی مؤلف کتاب های کمک درسی زیست شناسی نیز در این همایش دو روزه حضور دارند.