کنترل مسافرگیری خارج از ترمینال اردبیل نیازمند نظارت است

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اختیار نظارتی حمل و نقل محدود به داخل ترمینال بوده و این مجموعه اداری نمی تواند در خارج از ترمینال از مسافرگیری جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در سال های اخیر موفقیت آمیز نبوده است، اضافه کرد: برای کنترل مسافرگیری ضروری است دستگاه های دیگر از جمله راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نظارت بیشتری داشته باشند.

به گفته علی اکبری مسافرگیری خارج از ترمینال نظم و انضباط فعالیت اتوبوس ها را مختل کرده و علاوه بر این چهره نامناسبی به خروجی شهر می دهد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان علت اصلی مسافر گیری خارج از ترمینال را عدم تناسب عرضه و تقاضا دانست و افزود: تعداد اتوبوس فعال در ترمینال اردبیل بیش از نیاز است.

وی خواستار توجه دستگاه های مسئول نسبت به اجرای کامل طرح ممانعت از مسافرگیری خارج از ترمینال شد و افزود: باید نظارت از شکل فصلی و مقطعی خارج شده و به صورت مداوم صورت گیرد.

افزایش قیمت بلیت اتوبوس ها ادامه دارد

علی اکبری در خصوص بازگشت قیمت بلیت اتوبوس به رقم قبل از تعطیلات اضافه کرد: بازگشت و ارزانی قیمت نداریم و افزایش 20 درصدی به قوت خود باقی است.

وی افزود: بعد از هدفمند سازی فاز دوم یارانه ها افزایش مجدد و یا تثبیت قیمت بلیت برنامه ریزی و تصمیم گیری خواهد شد.

سه فقره شکایت مردمی در دست بررسی است

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان در خصوص نحوه خدمات رسانی شرکت های مسافر بری اضافه کرد: به منظور بررسی این موضوع 9 هزار برگ فرم نظر سنجی در بین مسافران توزیع و جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه نتایج نظر سنجی ها در دست بررسی است، اضافه کرد: فقط سه فقره شکایت مکتوب از شرکت های مسافربری در دست بررسی و رسیدگی است.