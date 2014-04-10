بسترهای فساد باید اصلاح شود/ تدابیر لازم در خصوص ثبت شرکتهای جعلی اندیشیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی قبل ازظهر پنچشنبه در مراسم گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالن همایش‌های مجتمع فرهنگی رفاهی میلاد قوه قضائیه اظهار کرد: تا هنگامی که سیستم نظامی بانکی اصلاح و درست نشود همواره زمینه فساد مالی وجود دارد بنابراین امسال باید با بهره گیری از مدیریت جهادی و عزم ملی بسترهای فساد را مسدود و اصلاح کنیم.

وی با اشاره به اینکه فساد اقتصادی در بخشهای مختلف اتفاق می‌افتد و این امر نیازمند آسیب‌شناسی است، افزود: در حال حاضر مطابق فرموده رهبری در منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مانع توسعه این امر شد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تحقق این شعار سهم قابل توجهی داشته باشد

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده اند و بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در تحقق این شعار سهم قابل توجهی داشته باشد و مهمترین کاری که ضرورت دارد انجام شود همین مقابله با فساد است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر با گذشت ماه‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جایگاه خود را در میان مردم پیدا کرده و در زمینه ثبت الکترونیکی اسناد نیز در سال گذشته حرکتهای خوبی صورت گرفته است.

به گفته وی در حال حاضر سامانه ثبت الکترونیک در سازمان ثبت جای خود را کاملا باز کرده است.

تدابیر لازم در خصوص ثبت شرکتهای جعلی

حجت الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ثبت شرکتهای جعلی بیان کرد: امروز باید در خصوص ثبت شرکت های بی هویت تدابیری داشت زیرا رونق اقتصادی در سایه امنیت اقتصادی اتفاق می‌افتد و همه ما باید به دنبال اصلاح قانون باشیم تا هویت واقعی شرکت ها مشخص باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اینکه آیا یک شرکت عملکرد واقعی یا سوری دارد را به درستی نمی‌دانیم و ما در مسئله اقتصادی گرفتار شرکتهای سوری هستیم که از بانکها مبلغی را دریافت کرده و با نشان دادن ضمانتی با ثبت چندین شرکت ضامن شرکت دیگر خود می‌شوند و این امر سبب عدم پرداخت وام دریافتی از بانکها می‌شود.

هویت شرکتهای واقعی تشخیص داده شود

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: بی تردید باید قانون در مورد پرونده‌ شرکتهای جعلی اجرایی شده و به دنبال ساز و کارهایی برویم که هویت شرکتها تشخیص داده شود زیرا افرادی هستند 20،30 شرکت تأسیس کرده اند و برای گرفتن وام ضامن شرکت‌های دیگری هم شده‌اند.

وی عنوان کرد: جلوگیری از اسناد ساختگی، جعل و تعزیر و پاسخگویی به بخش‌های مختلف کشور از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در این مسیر باید با نظارت دقیق بر سامانه ثبت الکترونیکی به صحت عمل و کار خود بیفزاییم و شأن نظارتی سازمان را افزایش دهیم.

حمایت قانونمند از کارآفرینان

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه دولتمردان این است که از کارآفرین‌ حمایت قانونمند داشته باشند، افزود: این حمایت می‌تواند سرمایه‌گذاران را در سرمایه‌گذاری کمک کرده و در این راستا افزایش بهره‌وری نیز جزء وظایف تولیدکنندگان و حمایت از تولیدات داخلی هم رسالت مردم است.

وی با اعلام اینکه سلامت کارکنان و دست اندرکاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به افزایش بهره‌وری کمک می کند، گفت: امروز در همه عرصه ها با نگاه و رویکرد جهادی می توانیم موفق عمل کنیم و از سویی نباید فراموش کرد در مدیریت جهادی باید حرکت جزمی وجود داشته باشد که لازمه‌اش جزمیت عملی است

ایستادگی در برابر فشارهای دشمن

وی تصریح کرد: لازمه مدیریت جهادی این است که افراد در مقابل خود دشمن را ببینند و اگر مجموعه‌ای باور به مدیریت جهادی نداشته باشد در این امر توفیق پیدا نمی‌کند.

حجت الاسلام رئیس یادآور شد: مدیریت جهادی موجب می‌شود گام‌ها محکمتر اما بدون شتاب‌زدگی برداشته شود و باید با الگو قرار دادن این مدیریت در مقابل فشارهای دشمن ایستادگی کنیم زیرا در گذشته این فشارها از سنگر نظامی بود اما امروز در تمام عرصه ها شاهد این فشارها هستیم.