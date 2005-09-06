هر يك از ايالت هاي آمريكا مي تواند دچار يك كاتريناي بحران زا شود// رهبري كاخ سفيد همچون بادكنكي توخالي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسعود جزايري در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: آنچه در جريان تهاجم نظامي آمريكا به افغانستان و عراق مشاهده گرديد دقيقا گوياي همين مطلب است. واماندگي غول خودساخته آمريكا در عراق قبل از آنكه نشانگر توانمنديهاي طرف مقابل باشد، حاكي از ضعف در وزارت دفاع و خارجه و سيستم هاي اطلاعات امنيتي آمريكاست.

وي در برابر اين پرسش كه آيا آمريكا با ايران برخورد نظامي خواهد كرد يا خير؟ گفت: كاخ سفيد در برابر يك طوفان و بلاي طبيعي درمانده است. چگونه مي خواهد با كشور قدرتمندي همچون جمهوري اسلامي ايران با تجربه گرانبهاي هشت سال دفاع مقدس وارد منازعه نظامي بشود. كوچكترين خطاي آمريكا در اين زمينه سبب خواهد شد كه هر يك از ايالت هاي اين كشور تبديل به يك منطقه بحران زده گردد.

جزايري خاطرنشان كرد: بي تدبيري در مديريت، مسائل حاد روحي و رواني كه در جريان طوفان كاترينا ظهور يافت به صراحت حاكي از آنست كه ديگران قادرند در هر مقطع زماني مناطقي از آمريكا را مبدل به يك منطقه جنگ زده بحراني كنند.

مسئول اداره روابط عمومي و انتشارات سپاه در بخش ديگر اين گفت وگو گفت: اطلاعات دقيق از درون آمريكا حاكي از عدم هماهنگي دستگاه هاي نظامي، امنيتي و سياسي در اين كشور است و آگاهي به اين مساله سبب مي شود كه ديگران بتوانند در برابر ضربه اي كه به آنها وارد مي شود، چند برابر خسارت وارد كنند و لذا پيش بيني هايي كه درباره سقوط آمريكا و تبديل اين كشور به چندين جزء و كشورهاي مستقل كوچكتر مي شود كاملا از لحاظ علمي و منطقي و برداشت هاي سياسي واقع گرايانه، امكان پذير است.

سردار جزايري با اشاره به حادثه 11 سپتامبر 2001 بيان داشت: اينك زمان و فرصت مناسب وجود دارد كه يك بار ديگر آن حادثه و ضعف هاي كاخ سفيد در برابر آن در معرض افكار عمومي جهانيان قرار داده شود. يك صحنه آن حادثه را هرگز از ياد نبريد : فرار و مخفي شدن رئيس جمهور و ساير سردمداران حكومت ايالات متحده آمريكا.