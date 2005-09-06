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۱۵ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۰۶

بدنبال توافقات بعمل آمده

اسپانسرداوران ليگ برتر فردا اعلام مي شود // درآمد داوران ليگ افزايش مي يابد

بدنبال توافقات صورت گرفته بين فدراسيون فوتبال و يكي از بنگاههاي اقتصادي فردا اسپانسرداوران ليگ برترفوتبال اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" توافقات كلي درخصوص جذب اسپانسر داوران ليگ برتر بين فدراسيون فوتبال ويكي ازشركتهاي اقتصادي داخلي انجام شده وبا نهايي شدن اين توافقات فردا نام اسپانسر داوران ليگ اعلام خواهد شد.
اين اسپانسر تمامي داوران فوتبال كشوررا دربرمي گيرد كه فدراسيون فوتبال ازاين طريق قصد دارد زمينه افزايش درآمد داوران فوتبال كشوررا فراهم كند. 
يكي ازمسئولان فدراسيون فوتبال ضمن تاييد اين خبر افزود: دراين زمينه با چند بنگاه اقتصادي ازجمله يك شركت خودروسازي‏، يك شركت توليد كننده باطري ويكي ازبانكها مذاكراتي صورت گرفته و اسپانسرجديد ازميان يكي ازاين سه بنگاه اقتصادي انتخاب خواهد شد. 

وي درخصوص مدت قرار داد اسپانسر ليگ اظهارداشت: اين امر بصورت توافقي است، ولي به احتمال زياد اين قرارداد دوساله منعقد خواهد شد كه اميدواريم جذب اين اسپانسرمالي بتواند به  لحاظ مالي شرايط بهتري را براي داوران ليگ فراهم كند.

کد مطلب 226817

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