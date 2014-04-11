هنرمندان حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با شهدا تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت شهید آوینی و هفته هنر انقلاب، عصر پنجشنبه جمعی از هنرمندان حوزه هنری استان با حضور در گلزار شهدای شهر یاسوج مزار شهدای این شهر را عطر افشانی و غبار روبی کردند.

در این مراسم هنرمندان حوزه هنری استان بر پیروی از آرمانهای شهدا تاکید کردند.

رئیس حوزه هنری استان نیز در این مراسم حوزه هنری را یکی از نهادهای انقلابی دانست و گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهمترین برنامه های این نهاد است.

رضا پارسیان نژاد تاکید کرد: هنرمندان متعهد حوزه هنری در راستای تولید آثار فاخر هنری و ترویج هنر انقلاب از هیچ کوششی فروگذاری نخواهند کرد.

وی هدف از برگزاری این مراسم را تجدید میثاق دوباره هنرمندان با شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد.

همچنین در این مراسم یکی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطرات خود از آن دوران پرداخت.

قرائت اشعاری محلی در وصف شهدا و دفاع مقدس توسط یکی از شعرای هم استانی از دیگر برنامه های این مراسم بود.