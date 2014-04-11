ناپدید شدن مرموز کودک 4 ساله در نازی آباد/ درخواست کمک پلیس از مردم

به گزارش خبرنگار مهر، چهارم فروردین امسال یکی از شهروندان با مراجعه به کلانتری 130 نازی آباد خبر از فقدان پسربچه 3 ساله خود داد .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فقدان" و به دستور شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مادر فقدانی پس از حضور در اداره یازدهم آگاهی ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : چهارم فروردین امسال برای دید و بازدید عید به منزل یکی از بستگان در منطقه نازی آباد رفته بودیم . بعد از خوردن نهار و حدود ساعت 15 بود که پسرم با سایر بچه ها ، برای بازی از خانه بیرون رفت و از آن زمان دیگر بازنگشت . بچه هایی که همراهش بودند می گویند آن موقع رفته بودند تا بستنی بگیرند و دیگر او را ندیده اند که کجا رفته است. تمام محل ، پارک منطقه و بیمارستان ها را جستجو کرده اما از او خبری پیدا نشده است.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتشار این خبر اعلام کرد : از زمان ارجاع این پرونده به پلیس آگاهی ، اقدامات و تحقیقات پلیسی برای مشخص شدن سرنوشت پسربچه فقدانی در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم آغاز و کماکان ادامه دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده دستور انتشار تصویر این پسربچه از سوی مقام قضایی صادر شده است . به همین خاطر از تمام شهروندان که اطلاعی از سرنوشت این پسربچه دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055511 در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.