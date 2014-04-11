مطالبات فرهنگی مقام معظم رهبری را با جدیت بیشتر دنبال خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رنجبران مدیر گروه اجتماعی و برنامه‌های مستند شبکه قرآن و معارف سیما اظهار داشت: با توجه به فرمایش رهبری و شعاری که ایشان برای سال 93 انتخاب کرده‌اند شبکه قرآن و معارف سیما نیز تلاش دارد تا برنامه‌های حوزه فرهنگ از جمله برنامه فصل نو را با جدیت بیشتر پیگری کند.

وی افزود: برنامه فصل نو که سال گذشته نیز هر هفته روزهای 4 شنبه با موضوع پیگیری مطالبات فرهنگی مقم معظم رهبری از شبکه قرآن و معارف سیما بر روی آنتن رسانه ملی می‌رفت در سال جدید نیز با توجه به شعار سال این مبحث را با قدرت و پیگیری بیشتر بررسی خواهد نمود.

وی ادامه داد: سری جدید فصل نو از این هفته جمعه‌ها ساعت 21 از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد، و در هفته‌های ابتدایی برنامه موضوع عفاف و حجاب مورد بررسی قرار می‌گیرد، مهمانان این هفته برنامه نیز خانم خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و خانم رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خواهند بود که به بحث و گفتگو درباره زوایای مختلف حجاب و عفاف در جامعه اسلامی پس از انقلاب و تهدیدات پیش روی آن می پردازند.

رنجبران در ادامه ضمن ابراز ناراحتی از بعضی کم لطفی‌های مسئولین نسبت به برنامه فصل نوگفت: این برنامه به موضوعات فرهنگی کشور که دغدغه اصلی رهبر عزیزمان می باشد می پردازد و من به عنوان مدیر گروه، از تولید آن بسیار راضی ام اما متأسفانه به اندازه کافی و آن طور که باید به نقطه مطلوب و مورد نظر ما نرسیده و دلیلش هم این است که دستگاه‌های مربوطه از سه قوه گرفته تا دستگاه‌های کلان فرهنگی کشور و مجلس و دولت و حتی نهادهای کوچکتر همکاری لازم را با ما نداشته اند.

وی تصریح کرد: یکی از همکاری هایی که باید صورت می‌گرفت اما متأسفانه آن طور که باید پیش نرفت بحث حضور مسئولان در برنامه بود و این به این خاطر است که دستگاه‌های فرهنگی کشور ما، نقد در حوزه فرهنگ را جدی نمی‌گیرند و آن را پدیده‌ای جدید می‌دانند به طور مثال هیچ وقت دولت نفر حاضر نشد نفر اول حوزه فرهنگ و یا حتی معاون وزیر در حوزه قرآن و عترت را به برنامه بفرستد.

مدیر گروه اجتماعی و برنامه‌های مستند شبکه قرآن و معارف سیما افزود: هر مسئولی که مسئولیتی قبول می کند باید در برابر آن نیز به مردم پاسخگو باشد اما یکی از بزرگ ترین معضلات فرهنگی ما این است که مسئولان کلان فرهنگی کشور ما بیشترشان به دنبال عکس گرفتن با چهره‌های شاخص فرهنگی و هنری هستند تا پاسخگویی به مردم.

رنجبران تأکید کرد: نهادهای قرآنی هم واقعا از حضور در برنامه وپاسخگو بودن به سؤالات چالشی فراری هستند بنابراین برنامه‌ای مانند فصل نو که دغدغه فرهنگ کشور را دارد مسلما خروجی لازم را نخواهد داشت البته امیدوارم که در سال جدید با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر حوزه فرهنگ و این که فرمودند باید در این حوزه نقدهای جدی صورت بگیرد همه به خصوص مجلس و دولت به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشند.

وی در پایان در پاسخ به این سؤال که تا چه حد شبکه قرآن به انتقادات و پیشنهادات مردم رسیدگی می کند گفت: در حال حاضر سه و اندی سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و اما اگر هنوز شاهد تصاویری هستیم که ناخوشایند است به دلیل همین موضوع است که روحیه نقد پذیری را نداریم ما نیز در شبکه قرآن به نوبه خود در دوسال گذشته تلاش کردیم تا نقدها را شنیده و به آن‌ها رسیدگی کنیم وهمین هم باعث شده تا مخاطب بیشتری نسبت به گذشته داشته باشیم بنابراین تا روحیه نقدپذیری را در خود تقویت نکنیم نمی توانیم به مسائل آن طور که باید بپردازیم و آن ها را حلاجی کنیم.