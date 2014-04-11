ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بعد از اینکه دومين پيروزي ماهان تندیس قم در رقابت های این فصل لیگ برتر فوتسال امید باشگاه های کشور در روز دوم این بازی ها برابر تیم فوتسال امید میلاد تنکابن به دست آمد، حالا باید در روز سوم باید برابر نماینده خراسان رضوی به میدان برویم.

وی افزود: انجام اولین بازی در روز دوم بازی های دور رفت از مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتسال امید باشگاه های کشور برابر تیم میلاد تنکابن، اين امكان و موقعيت را به تیم ما داد تا نسبت به دیگر رقبا هم ساعت بیشتری استراحت كرده و هم اينكه با توجه به شناخت از حريف بعدي خود یعنی مشهدالرضا خراسان رضوی با آرامش بيشتري به ميدان برویم.

مدیر تیم فوتسال امید ماهان تندیس افزود: تمام اتفاقات رخ داده در دومين روز مسابقات دور رفت بازي‌ها حسابي به كمك ماهان تندیس قم آمد و تیم ما هم اکنون در صدر جدول رده بندی هستند و انشاءالله امروز در سومین بازی از مسابقات مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال اميدهاي كشور برابر تيم فوتسال مشهدالرضا خراسان رضوی قرار می گیرد تا به سومین پیروزی خود دست یابد.

وی اضافه کرد: ماهان تندیس در روز دوم بازی ها در حالي برابر نماينده فوتسال شهرستان تنکابن به ميدان رفت كه در دوره های قبلی اين رقابت‌ها بارها برابر اين تيم بازي كرده و از قضا بيشترين پيروزي‌ها از آن نماينده قم بود و فوتسالیست های ماهان تندیس این بار نیز توانستند حریف را با حساب 4 بر 1 شکست بدهند.

شریفی عنوان داشت: تیم ما در نخستين ديدار به واسطه ارائه بازی بسیار خوب برابر تیم فوتسال زاگرس خوزستان نتيجه سه بر صفر به سود خود را کسب کرد و در گام سوم به حریف سرسختی به نام مشهدالرضا خراسان رضوی برخورد کرده و امشب باید در مقابل این تیم به میدان برود.

وی بیان کرد: این مسابقات امسال با شركت 14 تيم به صورت متمركز به انجام می رسد در حالی که در گروهی که تيم ماهان تندیس قم در آن قرار دارد، بازي‌های دور رفت به شکل دوره ای به مدت یک هفته در شهر اهواز برگزار مي‌شود و به غیر از دیدار تیم های فوتسال ماهان تندیس با مشهد الرضا خراسان رضوی امشب دو بازی دیگر نیز به انجام می رسد.

برنامه بازی های روز سوم فوتسال امید باشگاه های برتر کشور در اهواز:

بازی اول: ماهان تندیس قم - مشهدالرضا خراسان رضوی

بازی دوم: ماکو جوان - راه ساری

بازی سوم: زاگرس خوزستان - میلاد تنکابن

