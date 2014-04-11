به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، با این حال فیلم Party Girl همانند فیلم سوفیا کاپولا، نگاهی به جوانانی که شیفته شخصیت های مشهورند نیست؛ بلکه این فیلم که توسط ماری آماچولکی، کلیر برگر و ساموئل تیس، سه کارگردان که برای اولین کارگردانی را تجربه می کنند ساخته شده است، بر زندگی میزبان شصت ساله یک کلوپ شبانه تمرکز می کند که با یکی از مشتریان درازمدت اش ازدواج می کند چون فکر می کند که دیگر باید از زندگی پر زرق و برق و هیجان انگیز مهمانی‌ها دوری کند.

نقش اصلی این فیلم توسط همان زنی بازی می شود که شخصیت اصلی داستان بر اساس زندگی واقعی او ساخته شده است.

بر مبنای اعلامیه رسمی رسانه ای فستیوال کن این فیلم نمایشی از زندگی زنی است که تصمیم گرفته روی مرزهای جامعه مرسوم زندگی کند و زندگی اش نشان دهنده زندگی در فرانسه‌ای است که بیشتر مواقع به نمایش در نمی آید.

سه کارگردان این فیلم در مدرسه فیلمسازی با یکدیگر آشنا شده اند و تا کنون چندین فیلم کوتاه از جمله فیلم C'est gratuit pour les filles را که برنده جایزه سزار شده است نیز ساخته اند.

فیلم Party Girl روز پنج شنبه پانزدهم ماه می در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن و یک روز بعد از اینکه فستیوال با فیلم «گریس موناکو» افتتاح شد، اکران می شود. بقیه فیلم های بخش نوعی نگاه فستیوال و همچنین انتخاب های ویژه کن روز هفدهم آوریل مشخص خواهند شد.

بخش نوعی نگاه فستیوال فیلم کن معمولا بر روی کسانی که اولین تجربه کارگردانی شان را تجربه می کنند، و یا کارگردانانی که مانند رقابت کنندگان بخش نخل طلا تجربه زیادی ندارند تمرکز می کند. از فیلم هایی که اخیرا در این بخش انتخاب شده اند می توان به «جانوران جنوب وحشی» ساخته بن زایتلین، «تصویر گمشده» ساخته ریتی پان و «ایستگاه فروتویل» ساخته رایان کوگلر اشاره کرد.

پابلو تراپرو کارگردان آرژانتینی، رییس داوران بخش نوعی نگاه امسال کن خواهد بود. عباس کیارستمی فیلمساز مشهور ایرانی نیز به عنوان رییس گروه داوران بخش سینه فونداسیون و فیلم کوتاه دور بعدی جشنواره کن انتخاب شد.

شصت‌ و هفتمین جشنواره فیلم کن از 14 تا 25 می برگزار خواهد شد.