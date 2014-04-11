به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین‌العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با بیان اینکه همه ملت ایران در تولید انرژی صلح آمیز هسته‌ای اتحاد و انسجام لازم را دارند، افزود: این انرژی حق مسلم ملت است.

وی اظهارداشت: شعار انرژی هسته‌‌ای حق مسلم ماست به یکی از شعارهای ماندگار انقلاب اسلامی بدل شده است و یاوه‌سرایی‌های دشمنان در باب این فناوری بومی تاثیری در اراده و عزم ملت ایران نخواهد داشت.

خطیب جمعه رشت در ادامه مدیریت جهادی را عامل اصلی رسیدن به قله های بلند خودکفایی و پیشرفت کشور دانست و گفت: لازمه مدیریت جهادی با عزم ملی، شاخص روحیه جهادی و داشتن ایمان و اخلاص است.

وی در ادامه به نامگذاری سال 93 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اشاره کرد و افزود: این شعار مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب بر پایه معیارهای دینی و تمدن اسلامی است.

قربانی همچنین به آغاز فصل زراعی در گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: این استان از قطب های مهم کشاورزی در کشور است.

وی بر لزوم تامین آب زراعی کشاورزان تاکید کرد و اذعان داشت: توسعه زیر ساخت های کشاورزی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی استان دارد.

امام جمعه رشت همچنین به 24 فروردین ماه وفات بانوی بزرگوار "ام‌البنین(س)" مادر علمدار کربلا اشاره کرد که به عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: صبر، استقامت و ولایتمداری از خصوصیات بارز این بانوی برجسته و با ایمان و پر فضیلت تاریخ اسلام است.