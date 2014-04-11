به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مراکز ثبت نام یارانه این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرایط زیرساختی و اینترنتی ثبتنام متقاضیان دریافت یارانهها در شهرستان مهیا شده و با استفاده از ظرفيت تمامي دستگاههاي اجرايي تدابیر لازم برای تسهيل ثبت نام مردم اندیشیده شده و الحمدالله اين شهرستان با كمترين مشكلات روند ثبت نام به خوبي در حال اجرا است.
فرماندار چناران با اشاره به زمانبندی در نظر گرفته شده برای مراجعه سرپرستان خانوار، از متقاضیان خواست تا برای جلوگیری از بروز مشکل و جاماندن از ثبت اطلاعات، در زمان مشخص شده به سایت رفاهی مراجعه کنند.
حسینی بیان کرد: با توجه به تاكيد تعدادي از مراجع عظام تقليد و بزرگان و دلسوزان نظام مبني بر انصراف متمكنين از دريافت يارانه از افرادي كه توان مالي مناسبي دارند با انصراف از دریافت یارانه نقدی، دولت را در توسعه همه جانبه كشور به خصوص توسعه ارتقاي شاخصهای سلامت و بهداشت و امور بيمهاي یاری کنند.
وی افزود: علاوهبر مراكز ثبت نام از جمله كافينتها و دفاتر پيشخوان دولت در شهرستان، دو مركز ثبت نام در آموزش و پرورش چناران، دو مركز ثبتنام در آموزش و پرورش گلبهار، يك مركز ثبت نام در جهاد كشاورزي، دو مركز ثبت نام در كتابخانه هاي عمومي، چهار مركز ثبت نام در مخابرات ودفاتر شوراهاي اسلامي و دهياريهاي روستاها از مردم ثبت نام به عمل ميآورند.
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