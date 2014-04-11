امور حمل و نقل در نظام يك امر حاكميتي است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مسوولان و مجريان امور حمل و نقل عمومي شهر گلپايگان كه امروز در سالن اجتماعات كتابخانه آيت الله محمدي گلپايگاني برگزار شد، ميرمحمدي با اشاره به جايگاه انسان‌ها در جوامع افزود: شنيدن مشكلات و ارتباط با مردم مي تواند در رفع مشكلات آنها كمك شايان نمايد و تشكيل و برگزاري اين نشست با دست اندركاران امور حمل و نقل شهري توفيقي بود كه بهتر بتوانيم در رفع مشكلات و مسايل آنان اقدام نماييم.

نماينده مردم شهرستان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه ما بر اساس وظايفي كه بر عهده داريم بايد بتوانيم در انجام وظايف محوله رضايتمندي خداوند متعال و آحاد جامعه را به دست آوريم، افزود: همه ما مستعد خدمتگزاري به مردم هستيم و بايد در جهت انتظارات مردم آنچه در توان داريم را به كار گيريم.

سيد محمدحسين ميرمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: همانگونه كه حاكميت بايد تسهيلات و زيرساخت ها و امكانات حمل و نقل در اختيار اقشار نيازمند قرار دهد، به همان اندازه هم بايد كساني كه در امور اجرايي اين حمل و نقل‌ها قرار مي‌گيرند، گزينش و ارزيابي شوند.

وي با تاكيد بر اينكه هر فردي كه بيكار شد نبايد پشت تاكسي بنشيند، افزود: تاكسي يعني خانه مردم، محل نگهداري نواميس مردم، امانت مردم، اشاعه فرهنگ، تذكر دادن و محل امر به معروف و نهي از منكر كردن است و يك راننده تاكسي بايد اين شاخصه ها را داشته باشد.

ميرمحمدي در ادامه افزود: برابر آمار ارائه شده حدود 150 تاكسي در شهر گلپايگان فعاليت دارند و شاخص اين تعداد براي جمعيت گلپايگان تعريف شده است.

نماينده شهرستان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه مردم از همه اصناف انتظار دارند كه به آنها خدمت رساني شود، تصریح كرد: رانندگان تاكسي در اولويت اين انتظار قرار دارند؛ زيرا تاكسي داراي شناسنامه، اعتبار و به عنوان يك صنف معتبر شناخته مي شود؛ لذا شما جايگاه خود را بايد بشناسيد.

سيد محمدحسين ميرمحمدي به فراگيري آموزش‌هاي فرهنگي، عقيدتي و... رانندگان تاكسي اشاره نمود و افزود: احترام به مردم و آداب معاشرت بايد اصل و سرلوحه كار آنها قرار گيرد.

وي در پايان با توجه به درخواست رانندگان امور حمل و نقل شهري پيرامون بيمه تكميلي و ديگر نيازهاي آنان، از مسوولين ذيربط خواستار رفع مشكلات فوق شد.