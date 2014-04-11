به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین سبحانی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان گنبدکاووس افزود: ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده و یارانه ها برای افراد نیازمند است که در صورت انصراف افراد که توان مالی بالا دارند این مبالغ صرف توسعه استان و کشور خواهد شد.

وی در ادامه ضمن اشاره به آیات قرآن درباره وسوسه‌های شیطانی گفت: شیطان همیشه همراه انسان است و به وسیله تقوا می‌توان جلوی این وسوسه‌ها را گرفت.

وی ادامه داد: در قرآن از افراد خاصی تمجید شده است و این افراد سه ویژگی دارند که اولین آن دوست داشتن خداست و خداوند نیز آن ها را دوست خواهد شد.

حجت الاسلام سبحانی بیان کرد: دومین خصوصیت آن ها این است که نسبت به یکدیگر خاضع هستند، اگر امروز هم مسلمانان نسبت به یکدیگر این گونه باشند بین آن ها اختلافی وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: سومین خصوصیت این افراد این است که در راه خدا جهاد می کنند، امروز دشمن به شئونات ، سیاست و اقتصاد ما نفوذ کرده است و باید در مقابل دشمنان ایستادگی و مقاومت کرد.

وی با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد مسکن و حساب صد امام گفت: 9 هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن برای افراد کم در آمد احداث شده و 17 هزار سند برای محرومان صادر شده است.

امام جمعه گنبدکاووس خاطرنشان کرد: روز وفات ام البنین مادر حضرت عباس به نام روز همسر و مادر شهید نام گذاری شده است و مقام خانواده شهدا در این روز تجلیل خواهد شد.