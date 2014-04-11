مردم خراسان 1300 میلیارد تومان یارانه دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگذار در حاشیه بازدید از ستاد هدفمندی یارانه و مراکز ثبت نام با اعلام این خبر اظهار کرد: استان خراسان جنوبی قبل از اینکه اعلام ستاد هدفمندی ستادهای استانی و شهرستانی را تشکیل و احکام کلیه مسئولین را ابلاغ کرده است.

وی افزود: استان خراسان جنوبی در تمام زمینه های در آمادگی کامل به سرمی برد و تلاش خوبی در سطح استان برای هدفمندی و انصراف کسانی که نیازمند نیستند صورت گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به آثار انصراف هدفمندی بیان کرد: انجام مرحله دوم هدفمندی و انصراف از یارانه می تواند کشور از رکود اقتصادی خارج و کمک فراوانی به بخش عمران، اشتغال و سلامت کشور نماید.

وی به دریافت یارانه های خراسان جنوبی اشاره و عنوان کرد: از سال 89 تاکنون که بیش از 41 ماه از مرحله اول هدفمندی یارانه ها می گذرد ماهیانه 32 میلیارد تومان مردم خراسان جنوبی یارانه دریافت می کنند که در سال 384 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

خدمتگزار با بیان اینکه بودجه عمرانی استان در سال 143 میلیارد تومان می باشد؛ افزود: تاکنون مردم خراسان جنوبی بیش از هزار و 300 میلیارد تومان یارانه دریافت کردند.

ثبت 35 هزار خانوار خراسان جنوبی برای دریافت یارانه در مرحله دوم

وی گفت: در استان 193 هزار خانواده می توانند یارانه دریافت کنند که بامداد امروز 35 هزار خانوار در مرحله دوم در استان ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در استان هیج گونه مشکلی برای ثبت نام نیست، اظهارکرد: در تمامی مراکز پستی، دفاتر ICT، دفاتر پیشخوان، پلیس 10، کمیته امداد و بهزسیتی ثبت نام صورت می گیرد.

خدمتگذار افزود: کلیه زیرساخت‌ها و سایت ثبت نام مشکلی ندارد و در تمامی روستا ها و عشایر فرم پیش ثبت نام در روز اول توزیع شده و از امروز فرم‌ها به مرکز پستی برگشت داده می شود و طبق عدد ثبت سمت راست شماره ملی از آنها ثبت نام می شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان افزود: مردم یک بار دیگر با اعتماد و باور نسبت به مدیران داشته باشند و بدانند در استان جائی هیج گونه نگرانی در خصوص ثبت نام نداشته باشند و اگر کسی موفق به ثبت نام نشد می تواند در روز های 30 و31 فروردین ماه ثبت نام نماید.

فعالیت 30 پایگاه ثبت نام یارانه برای مددجویان بهزیستی/ توزیع 120 هزار فرم پیش ثبت نام در روستاها

اکبری مطلق مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این بازدید افزود: در تمامی ادرات بهزیستی و نمایندگی‌های شهرستا‌ها برای مددجویان و سایر اقشار جامعه به صورت رایگان ثبت نام انجام می شود.

وی یادآور شد: بهزیستی با 30 پایگاه در تمامی ساعت و روزهای تعطیل از مردم ثبت نام بعمل می‌آورد.

محمد حسین عنایتی قائم مقام مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی نیز گفت: کمیته امداد استان با 18 پایگاه و 57 سیستم و 115 کاربر در سطح استان برای تمامی مددجویان و عموم جامعه به صورت رایگان ثبت نام می شود.

عنایتی مدیرکل پست خراسان جنوبی نیز بیان کرد: اداره پست با تمام توان آماده خدمت رسانی و ثبت نام یارانه از مردم می باشد و تاکنون بیش از 120 هزار فرم پیش ثبت نام در تمامی روستا ها و بین عشایر توزیع شده است.

وی افزود: در تمامی روستا ها و اردوگاه عشایری استان نیز فرم پیش ثبت نام توسط شورای و دهیاران و سرگروه عشایر از دو روز پیش توزیع شد.

وی تصریح کرد: از امروز فرم ها به اداره پست برگشت داده می شود و برای مردم ثبت نام صورت می گیرد و مردم با دریافت پیامک از ثبت نام خود مطلع خواهند شد.