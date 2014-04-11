انصراف از دریافت یارانه در راستای اقتصاد مقاومتی بسیار ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال احمد پناهی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سمنان با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: انصراف از دریافت یارانه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار ارزشمند است.

وی خاطر نشان کرد: انصراف از دریافت یارانه نقدی کمک مناسبی به دولت در تقویت پایه های اقتصاد و انقلاب خواهد بود.

رقم یارانه‌های نقدی دو برابر بودجه عمرانی یک سال کشور است

خطیب جمعه سمنان با یادآوری اینکه بودجه عمرانی یک سال کشور 24 هزار میلیارد تومان است افزود: این در حالی است که رقم یارانه‌های نقدی دو برابر این بودجه و 48 هزار میلیارد تومان است.

احمد پناهی اعتقاد به انقلاب و نظام، اعتقاد به شکوفایی اقتصاد، تقویت نظام اسلامی و ضرورت کمک و همراهی دولت را از جمله این باورهای ملت ایران برشمرد و اظهار داشت: برای انصراف دادن از یارانه نقدی نه با احساس بلکه باید براساس باورهایی به این امر خطیر رسید.

وی با اشاره به توصیه های رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی، شایسته نبودن اسراف و تبذیر در مصرف، خیرخواهی نسبت به دیگران و تاثیر نداشتن یارانه در نیازهای یک خانوار را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: انصراف از دریافت یارانه برای رفع نیازهای جامعه از جمله تولید و اشتغال، بهداشت و درمان و ارتقا وضعیت اقتصاد کشور ضروری است.

خوشبینی به مذاکرات ایران با 5+1 نیست

امام جمعه موقت سمنان همچنین 20 فروردین ماه سالروز ملی فناوری هسته‌ای را یادآور شد و افزود: پذیرش مذاکره با غرب به قول رهبری برای شکستن جو جهانی علیه ایران بود ولی خوشبینی به این مذاکرات نیست.

احمد پناهی با تاکید بر اینکه برنامه هسته ای ایران بهانه ای بیش نیست، خاطرنشان کرد: قلدرهای جهانی باید درک کنند که ملت ما بر آرمان‌های خود پایبند است و زیر بار حرف زور نمی رود.

وی تاکیدات رهبری پیرامون تقویت اقتدار درونی کشور تصریح کرد: هر ملتی که قوی باشد اقتدار دارد در غیر این صورت مظلوم واقع شده و زیر بار حرف زور می رود.

خطیب جمعه سمنان همچنین ضمن برشمردن مناسبت های روزهای اخیر، یاد شهدای والامقام صیاد شیرازی و مرتضی آوینی را یادآور شد و افزود: برگزاری کنگره سه هزار شهید استان سمنان از بزرگترین رویدادهای فرهنگی طی سالجاری استان خواهد بود که می طلبد مردم در برگزاری هر چه باشکوه این کنگره همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.

انقلاب اسلامی ایران بحث جدیدی در هنرهای خاص و عام مطرح کرد

رئیس حوزه هنری استان سمنان نیز که در ابتدای خطبه های نماز جمعه سمنان در جمع نماز گزاران حضور یافته بود، با یادآوری اینکه شهادت هنر مردان خداست، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران بحث جدیدی در هنرهای خاص و عام مطرح کرد.

سید عباس دانایی با اشاره به هفته هنر انقلاب اسلامی ضمن تاکید بر اینکه این انقلاب ایران توجه خاصی به هنر معنوی و دینی دارد، خاطرشان کرد :رهبر فرزانه انقلاب پرچمدار هنر انقلابی و اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه به فرموده رهبری امروز حوزه هنری امید هنر انقلاب است تاکید کرد: تمام هنرمندان حول محور رهبری جمع شده و فعالیت می کنند.

به گفته رئیس حوزه هنری استان سمنان، انقلاب اسلامی ایران به هنر استقلال و عزت بخشید که تولید آثار فاخر دینی و آموزشی توسط این نهاد از جمله ثمرات آن است.

دانایی در خاتمه دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، فرهنگ و تمدن و خانواده را از اولویت های فعالیت حوزه هنری بر شمرد.