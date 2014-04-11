به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجند در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیرجند اظهارکرد: حرف‌‌های اروپائیان در قطعنامه ضدایرانی آنها شبیه جوک و برای خنده خوب است.

وی با بیان اینکه دولت‌های استکباری از ایران توقع آزاد کردن همجنس بازی و آزادی عمل سران فتنه را دارند، تصریح کرد: طرح این مسائل حاکی از فهم پایین و خواب‌های بی ‌تدبیر سران اروپا است.

وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا به دنبال آزاد کردن سران فتنه برای راه‌اندازی فتنه دیگر در کشور است، گفت: ایران با فتح دلها اندیشه اسلام ناب را در سراسر دنیا گسترش خواهد داد.

وی بر تکریم خانواده شهدا تاکید کرد و گفت: نسل جوان و نوجوانان را باید با آرمانهای شهدا و ایثار گری های آنها آشنا کنیم.

وی با اشاره به میلاد حضرت زهرا(س) اظهارکرد: وظیفه مردان آن است با تجلیل از همسرانشان این روز بزرگ را ارج بگذارند.

امام جمعه بیرجند بر پیروی از اهل بیت، قرآن و اسلام تاکید کرد و افزود: اطاعت از اهل‌ بیت(ع) حلقه پیوند مسلمین است و اگر دنبال نشود انسان ها را متضرر می کند.

وی با بیان اینکه باید حق اولیای الهی ادا شود، تصریح کرد: پذیرفتن امامت اختلاف و تفرقه از بین می ‌رود.

حجت الاسلام رضایی از برگزاری همایش بزرگداشت حکیم نزاری شاعر و فیلسوف بزرگ استان در اواخر اردیبهشت ماه امسال خبر داد و بیان کرد: به بهترین شکل ممکن باید جایگاه رفیع این شاعر و فیلسوف بزرگ استان را معرفی و تبیین کنیم.