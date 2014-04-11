به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در جمع نمازگزاران ساوجبلاغی با اشاره به اقدام اتحادیه اروپا در صدور قطعنامه غیرقانونی علیه کشورمان اظهار داشت: این قطعنامه غیرقانونی قویا محکوم است و غرب نمی تواند با این اقدامات راه به جایی ببرد.

وی گفت: پرونده آمریکا و غرب با حمایت های آشکار از بزرگترین تروریست های جهان به خوبی آشکار است و صدور قطعنامه های غیرقانونی علیه کشورمان چیزی از پرونده سیاه آنان کم نمی کند.

حجت الاسلام ناطقی تصریح کرد: افکار عمومی جهان فریب رفتارهای دوگانه استکبار را نخواهد خورد زیرا اینها در مقاطع مختلف از جنایت کاران بشری حمایت کرده اند در حالیکه داعیه رعایت حقوق بشری سر می دهند.

این مسئول افزود: در این برهه حساس که دشمنان با تحریم ها درصدد محروم کردن ملت از حقوق خود هستند باید با عزم ملی مانع از تحقق اهداف آنان شد.

امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ اتحاد و همدلی را ضروری دانست و گفت: ملت ایران باید با وحدت و همدلی راه نفوذ دشمنان را ببندند و با مدیریت جهادی برای تداوم سرافرازیهای کشور تلاش کنند.

وی انصراف از دریافت یارانه های نقدی توسط افراد توانمند مالی را گام نخست کمک مردم به دولت و نشانه ای از وحدت و همدلی خواند و اظهار داشت: اتحاد و همدلی و کمک به نیازمندان جامعه مهمترین گام برای برقراری عدالت اجتماعی و خودکفایی ملی است تا طرح های بزرگ زیربنایی به مرحله اجرا برسند.



حجت الاسلام ناطقی گفت: تحقق شعار سال جاری که مقام معظم رهبری با درایت "اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی" نام نهاده اند نیازمند بسیج همگانی است.