هدف ما احیای فرهنگ وقف و عمران بقاع متبرکه است / بررسی عملکرد اوقاف هرمزگان توسط گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد رئوف سید نژاد شامگاه جمعه در آستان مقدس سید مظفر (ع) شهرستان بندرعباس ضمن تبریک سال 93 گفت: امسال با شهدات حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز شده است و به همین جهت این اتفاق را تسلیت می گویم از سویی مقام معظم رهبری در نام گذاری امسال به فرهنگ تاکید داشتند و باید گفت هدف ما کمک به احیای فرهنگ وقف و عمران بقاع متبرکه است.

وی بیان کرد: امسال توسط مقام معظم رهبری به نام "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نام گذاری شده است و دست یابی به این شعار سه اصل افق و برنامه، اجرا کردن برنامه و همچنین نظارت و ارزیابی اقدامات انجام شده را نیازمند است.

وی ادامه داد: اصل اول این نکته را تاکید می کند که باید برای آینده برنامه داشته باشیم و راهکارهای دست یابی به این برنامه را نیز پایه ریزی کنیم، در اصل دوم نیز اجرای این برنامه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام رئوف سید نژاد تصریح کرد: اصل سوم مهمترین اصل است زیرا با ارزیابی شرایطی که در آن قرار داریم و نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها می توان هدف های برنامه ریزی شده دست یافت و آن ها را به درستی اجرایی کرد.

وی با بیان این که حضور ما در هرمزگان برای مچ گیری یا بیان نقاط ضعف نیست خاطرنشان کرد: ما اینجا هستیم تا برای دست یابی به اهداف برنامه ریزی شده اوقاف تلاش کنیم و هدف اصلی ما نیز استفاده از تجربیات دو اداره کل است.

وی اظهار کرد: در مسیر ارزیابی از نکات منفی وجود داشته باشد اعلام حذف خواهند شد که امیدواریم هیچ نکته منفی وجود نداشته باشد.

مدیرکل اوقاف گلستان با آرزوی سال خب و پر انرژی برای این مجموعه تصریح کرد: ما به دنبال افزایش فرهنگ مردم هستیم.

در ادامه مدیرکل اوقاف هرمزگان هم گفت:خوشحالیم که همکاران ما از شمالی ترین و سرسبزترین استان کشور برای نظارت بر عملکرد ما به جنوب کشور آمده اند و امیدواریم بتوانیم از تجربیات آنها استفاده کنیم.

حجت الاسلام منصور هاشمی افزود: امیدواریم بتواین امسال را که توسط مقام معظم رهبری به نام فرهنگ و اقتصاد نامگذاری شده با موفقیت پشت سر بگذاریم و موجبات خوشنودی امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری و ریاست سازمان را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: ما به دنبال ارائه آمار و ارقام نیستیم و هر آنچه انجام داده ایم از روی خلوص نیت جهت بررسی در اخیتار کارشناسان می گذاریم.

در پایان این نشست مسئولان از نمایشگاه محصولات فرهنگی که در این آستان برگزار شده بود دیدن کردند و مدیرکل اوقاف گلستان نیز خواستار برگزاری نمایشگاه مشابهی در بقاع شاخص استان شد.

شایان ذکر مدیرکل اوقاف گلستان به همراه سه نفر از معاونین و چهار نفر از اعضای این سازمان جهت بررسی عملکرد سال 92 اداره کل اوقاف هرمزگان در بندرعباس به سر می برند.